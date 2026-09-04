Arminia Bielefeld e St. Pauli empatam pela Bundesliga 2

O DSC Arminia Bielefeld e o St. Pauli empataram nesta sexta-feira (4) em 2 a 2. O jogo foi no Schüco-Arena, pela 4ª rodada da Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão.

O St. Pauli chegava à partida em má fase, depois de empatar duas partidas e perder uma. O Bielefeld também vinha em mau momento, com apenas uma vitória na segunda rodada.

A partida começou com domínio do time de Hamburgo, mas quem abriu o placar foi o Bielefeld, com Jannik Rochelt, aproveitando bom lançamento do goleiro e pegando a defesa desprevenida.

O St. Pauli reagiu, roubando uma boa bola na intermediária e deixando o japonês Taichi Hara cara a cara com o gol para empatar o placar.

Já no segundo tempo, a história foi parecida. Joel Grodowski mandou um torpedo da entrada da grande área e ampliou o placar para O Bielefeld. Já Abdoulie Ceesay, que entrou no segundo tempo, fez um golaço de letra após cruzamento.

Jogo equilibrado

O jogo começou com maior posse para o St. Pauli. Aos 10 minutos, o meia Eric Smith cobrou falta na direção do gol e obrigou Jonas Thomas Kersken a fazer boa defesa.

Apesar do bom começo, o Bielefeld conseguiu abrir o placar depois de lançamento do goleiro Kersken, que passou pelo campo inteiro, achou Jannik Rochelt e pegou a defesa do St. Pauli desarrumada para abrir o placar. 1 a 0 para o time da casa.

O St. Pauli reagiu. David Nemeth roubou a bola na intermediária, lançou para Taichi Hara, que colocou com categoria no lado direito do goleiro para empatar o placar.

Os ânimos se acalmaram no restante da primeira etapa. O Arminia ainda fez um gol, mas o árbitro Felix Prigan marcou falta no lance anterior e anulou o tento.

Tudo igual na Alemanha

Não demorou muito para a emoção chegar na segunda etapa. Joel Grodowski pegou uma bola na veia após um escanteio, na entrada da área, e ampliou o placar para o Bielefeld com cinco minutos do segundo tempo.

O St. Pauli reagiu de novo. Abdoulie Ceesay, que entrou no segundo, marcou um belo gol de letra, após tabela na lateral direita que terminou em cruzamento. A partida continuava totalmente aberta.

Porém, ninguém conseguiu tirar o empate do placar. Fica o gosto amargo para ambas as equipes que começaram muito mal o campeonato.

Veja como foi o jogo: