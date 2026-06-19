Veja quem são os prováveis adversários do Brasil nas eliminatórias da Copa

Se classificada em 1º ou 2º, Seleção Brasileira estreia na fase eliminatória da Copa em 29 de junho

A Seleção Brasileira tenta alcançar a taça mais importante do futebol mundial pela sexta vez, mas, para isso, a jornada está recém começando. A Copa do Mundo FIFA de 2026 começa com a fase de grupos, em que quatro equipes se enfrentam para buscar vagas na segunda fase da competição, quando começam as eliminatórias, que funcionam no esquema de mata-mata, e cada partida vale tudo para seguir no campeonato.

O Brasil iniciou o Mundial no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, com quem disputa vaga para a próxima fase. São três partidas, uma contra cada seleção adversária, que valem pontos dentro da chave. O adversário na fase eliminatória da Copa é definido de acordo com a classificação do Brasil entre as seleções.

Compondo o Grupo C, se classificado em primeiro ou segundo de sua chave, o Brasil enfrenta os melhores do Grupo F, disputado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Prováveis adversários

A primeira partida dos brasileiros pela fase eliminatória da Copa do Mundo depende fundamentalmente de dois fatores: sua classificação no Grupo C e a colocação das equipes que integram o Grupo F.

Cenário Brasil em primeiro

Caso a Seleção canarinha consiga mais pontos que Marrocos, Escócia e Haiti, o Brasil vai diretamente para o confronto com o segundo colocado do Grupo F, podendo ser contra Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia.

No caso de empate brasileiro em quantidade de pontos dentro da chave, o líder é definido primeiramente pelo saldo de gols no grupo, que é a quantidade de bolas na rede marcadas menos o número de gols sofridos. No caso de empate com outra seleção nessa conta, a decisão passa a ser somente quem marcou mais.

Nesse momento, com a primeira rodada de partidas no Grupo F, o Japão e a Holanda se encontram empatados em segundo na chave, após o empate entre as seleções com um gol de cada lado.

Cenário Brasil em segundo

No caso de outra seleção alcançar mais pontos no Grupo C, ou o mesmo número, mas ficar à frente nos critérios de desempate, e o Brasil se classificar em segundo, o seu primeiro confronto de mata-mata será contra a equipe que melhor se sair no Grupo F.

Agora, o primeiro colocado da chave F é a Suécia, que venceu a Tunísia em uma goleada por 5 a 1, consagrando-se como líder do grupo com três pontos e um saldo positivo de quatro gols.

Cenário Brasil em terceiro

A Copa do Mundo de 2026 chega com a novidade de classificação do terceiro colocado dos grupos, conforme um novo critério de classificação. Com o aumento no número de seleções participantes e, consequentemente, um acréscimo na quantidade de grupos, as equipes que forem bem na primeira fase da competição, mas não ficarem em primeiro ou segundo, ainda têm chance de disputar o mata-mata.

Com 12 grupos, os 8 melhores terceiros colocados entram em uma nova chave, em que não disputam jogos entre si, mas são classificados de acordo com as estatísticas já alcançadas, que os distribuem em partidas contra colocados de outras chaves.

Caso o Brasil seja somente o terceiro melhor colocado do grupo, o cruzamento de resultados pode colocar a seleção brasileira contra os primeiros colocados do grupo A, E ou I.

Grupo A: México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul.

Grupo E: Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao.

Grupo I: Noruega, França, Senegal, Iraque.

Cenário atual

Nesse momento, tendo jogado apenas a primeira partida da fase de grupos, o Brasil está em segundo/terceiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo, empatado com o Marrocos. A equipe canarinha tem um ponto, um gol marcado e um sofrido, totalizando um saldo de gols de zero. A primeira partida brasileira terminou em empate com o Marrocos, com um gol de cada lado.

Os próximos confrontos da fase vão definir em que colocação a Seleção Brasileira terminará a primeira fase do Mundial. O Brasil joga nesta sexta-feira (19) contra o Haiti e volta aos gramados na quarta-feira (24) para disputar pontos contra a Seleção da Escócia.

Probabilidade

Apesar das famosas “zebras” que podem mudar tudo no futebol, a Seleção brasileira é considerada a mais forte do Grupo C, com grande probabilidade de se classificar em primeiro ou segundo entre as equipes. Caso se saia melhor que as demais, o confronto brasileiro na estreia do mata-mata será contra o segundo colocado do Grupo F, que tem grandes chances de ser contra Japão ou Holanda, consideradas as mais fortes da chave.

No caso de um segundo lugar na fase de grupos, os jogadores brasileiros enfrentam quem se sair melhor entre japoneses e holandeses. No cenário em que o Brasil só conseguir atingir a terceira colocação, os prováveis melhores dos grupos A, E e I são, respectivamente: México e Coreia do Sul, Alemanha e França.

Se o Brasil avançar em 1º:

Rodada de 32: dia 29 de junho, Houston, Estados Unidos.

Oitavas de final: 5 de julho – possíveis adversários: Alemanha, França, Equador e Noruega.

Se o Brasil avançar em 2º:

Rodada de 32: dia 29 de junho, Monterrey, México.

Oitavas de final: 5 de julho – possíveis adversários: México, Suíça, República da Coreia, Canadá, Itália e Dinamarca.