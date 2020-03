Barcelona suspende treinamentos após comunicado da Federação Espanhola

Reprodução/Barcelona O Barcelona suspendeu seus treinamentos



O Barcelona anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), que irá suspender as atividades por período indeterminado. A decisão do clube catalão ocorre após a Federação Espanhola e Futebol recomendar que os clubes interrompessem as atividades e que os jogadores seguissem as orientações das autoridades locais.

“Dada a situação de saúde e de acordo com as recomendações dos gerentes médicos do clube, o primeiro time de futebol suspende toda a sua atividade até novo aviso”, comunicou a agremiação catalã.

De acordo com o comunicado, Messi, Griezmann e companhia farão um trabalho específico em suas respectivas casas. “Os jogadores seguirão um trabalho físico personalizado e específico em casa, supervisionado por treinadores físicos durante os próximos dias”, finalizou.

Antes, a Federação Espanhola se pronunciou sobre a pandemia de coronavírus que afeta a Europa. “A Real Federação Espanhola de Futebol recomenda que todos os clubes de futebol da Espanha suspendam todas as sessões de treinamento em grupo e preparem planos de treinamento individuais para seus jogadores, além de que todos os jogadores sigam escrupulosamente as instruções das autoridades sanitárias e governamentais”, pediu.

Liderado pelo Barcelona, o Campeonato Espanhol está suspenso pelas próximas duas rodadas. Na semana que vem, o time também não terá que se preocupar com a Champions League, que também teve seus jogos adiados devido ao Covid-19.