Bayern de Munique suspende e multa Sadio Mané após agressão a Sané 

Senegalês deu um soco no rosto do companheiro após a derrota para o Manchester City, ainda no Etihad Stadium, pela Liga dos Campeões

EFE/EPA/PETER POWELL Sadio Mané (esquerda) e Leroy Sané (direita) durante a derrota do Bayern de Munique para o Manchester City



O Bayern de Munique decidiu punir o atacante Sadio Mané por agredir Leroy Sané após o confronto diante do Manchester City, no vestiário do Etihad Stadium. Em nota, o Gigante da Baviera informou que o senegalês não participará do jogo contra o Hoffenheim, na Allianz Arena, no próximo sábado, pela 28ª rodada da Bundesliga. Além disso, o jogador de 31 anos também sofrerá uma pesada multa. De acordo com o jornal “Bild”, o craque de Senegal reprovou a forma como foi tratado pelo alemão dentro de campo. No meio da discussão, o africano teria xingado e dado um soco no rosto do colega. Os demais atletas do Bayern, imediatamente, precisaram separar os atletas para acalmar os ânimos. Líder do Campeonato Alemão, o time dirigido por Thomas Tuchel tem dois pontos a mais que o segundo colocado Borussia Dortmund. Na Liga dos Campeões, entretanto, a situação mais complexa. Após ser derrotado por 3 a 0, o conjunto germânico precisa golear o City no duelo de volta, na próxima quarta-feira, 19, em Munique.