Bayern vai prorrogar contrato de Coutinho para ter brasileiro na Champions

EFE Coutinho está emprestado ao Bayern de Munique até o fim de junho



O Bayern de Munique vai entrar em contato com o Barcelona para tentar prorrogar o vínculo de Philippe Coutinho até o final de agosto, quando a final da Champions League 2019/20 será encerrada. A informação foi veiculada pela emissora “Sky Sports” da Alemanha.

Coutinho está emprestado ao Bayern de Munique somente até o final de junho. O brasileiro foi cedido por uma temporada ao “Gigante da Baviera”, mas não encantou o clube e deverá ser devolvido ao time do Camp Nou.

A ideia do Bayern surge após a Uefa anunciar o novo formato e as novas datas da Champions League. Agora, o torneio continental será definido com jogos únicos nas quartas de finais, semifinais e final. Todas as partidas serão realizadas na cidade de Lisboa, em Portugal, durante o mês de agosto.

O Bayern, por sua vez, ainda precisa avançar às oitavas de final do torneio. Antes do avanço do novo coronavírus na Europa, o time alemão havia vencido o Chelsea por 3 a 0, em Londres, no confronto de ida.

Coutinho foi contratado por empréstimo para ser o “cara” do Bayern. O camisa 10, entretanto, ficou devendo ao longo da temporada e acabou machucando o tornozelo na retomada dos treinamentos, perdendo o reinício do Campeonato Alemão.

Em fase de recuperação, Coutinho tenta ficar preparado para a final da Copa da Alemanha, que será disputada contra o Bayer Leverkusen, do dia 4 de julho. Ao todo, o meio-campista brasileiro soma 32 partidas pelos bávaros, contribuindo com 9 gols e 8 assistências.