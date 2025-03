Champions League: Alisson segura o PSG, Raphinha brilha em vitória do Barcelona e Bayern atropela o Leverkusen

ANTONIO COTRIM/EFE/EPA O atacante Raphinha comemora após marcar o único gol do jogo contra o Benfica, em Lisboa



Três grandes confrontos marcaram os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (5). O Barcelona superou o Benfica por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos, o Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e o Liverpool garantiu um triunfo importante contra o PSG, também por 1 a 0. Mais cedo, a Inter de Milão venceu o Feyenoord por 2 a 0, em Roterdã.

Barcelona vence com gol brasileiro e sufoco em Lisboa

O Barcelona conquistou uma vitória suada sobre o Benfica, no Estádio da Luz, com um gol do brasileiro Raphinha. O time catalão sofreu um duro golpe aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Cubarsí foi expulso. Com um a menos, o Barça recuou e contou com grandes defesas do goleiro Szczesny para segurar a pressão portuguesa.

No segundo tempo, um erro do zagueiro Antonio Silva permitiu que Raphinha finalizasse de fora da área e garantisse a vitória por 1 a 0. O jogo de volta será na próxima terça-feira (11), e o Barcelona joga pelo empate para avançar às quartas.

Kane decide e Bayern quebra jejum contra o Leverkusen

No clássico alemão, o Bayern de Munique encerrou uma série de seis jogos sem vencer o Bayer Leverkusen ao aplicar 3 a 0 na Allianz Arena. O atacante Harry Kane abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, ampliando sua impressionante marca na temporada.

O segundo gol saiu no início da etapa final, com Musiala aproveitando falha do goleiro Kovar. O Leverkusen ainda teve Mukiele expulso, e o Bayern fechou o placar com mais um gol de Kane, desta vez de pênalti. Com a vantagem elástica, o time bávaro está próximo das quartas de final.

Alisson brilha e Liverpool derrota PSG em Paris

O Liverpool venceu o PSG por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, com atuação decisiva do goleiro Alisson. Os franceses dominaram a partida e criaram diversas oportunidades, mas o brasileiro fez pelo menos nove grandes defesas, evitando que o time da casa abrisse o placar. No fim do jogo, o Liverpool aproveitou uma rara oportunidade. Alisson fez um lançamento longo, Darwin Núñez venceu pelo alto e serviu Elliott, que finalizou rasteiro para marcar o gol da vitória.

Com o resultado, os ingleses levam vantagem para o jogo de volta em Anfield. Os jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões estão marcados para a próxima semana, quando serão definidos os classificados para as quartas de final.

