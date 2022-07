Christophe Galtier, novo técnico do PSG, pede permanência de Neymar: ‘Está entre os melhores do mundo’

Apesar das especulações sobre o futuro do brasileiro, o novo comandante do Paris Saint-Germain afirmou que tem ‘planos’ para o craque

Apresentado como substituto de Maurício Pochettino no Paris Saint-Germain, o técnico Christophe Galtier se manifestou sobre os rumores de que Neymar pode deixar o clube nesta janela de transferências. Sem papas na língua, o novo comandante do PSG pediu a permanência do brasileiro e afirmou que tem planos para o camisa 10. “Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de ter ele em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e eu tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecer ele, vou ouvir o que ele tem a dizer e suas expectativas. É claro que eu quero que o Neymar fique aqui com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele”, afirmou Galtier.

As especulações sobre uma possível saída de Neymar do Parque dos Príncipes ganharam força na semana passada, quando o jornal “El País” informou representantes do PSG já avisaram o pai e agente do craque que não contam com o brasileiro para a temporada 2022/2023. À reportagem do Grupo Jovem Pan, entretanto, o staff do astro negou a informação. Nesta terça-feira, 5, o jogador 30 anos se reapresentou com o restante do elenco do Paris Saint-Germain, passou por exames clínicos e fez algumas atividades físicas. Na última vez em que se pronunciou nas redes sociais, Neymar “ignorou” os rumores e disse que está focado em se preparar para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre novembro e dezembro, no Catar.