Conmebol realiza sorteio da Copa Sul-Americana; veja grupos 

São Paulo, Santos, Fluminense, Internacional, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá são os representantes do Brasil no torneio

Divulgação Conmebol Taça da Copa Sul-Americana é cobiçada por sete brasileiros neste ano



A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira, 25, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na cidade de Luque, no Paraguai. No evento, ficou definido que o São Paulo, campeão da edição de 2012, terá pela frente Jorge Wilstermann (Bolívia), Ayacucho (Peru) e Everton (Chile). O Santos, que busca o título inédito, vai encarar Unión La Calera (Chile), Banfield (Argentina), e Universidad Católica (Equador). Já o Fluminense, que caiu na fase preliminar da Libertadores, pega Júnior Barranquilla (Colômbia), Oriente Petrolero (Bolívia) e Santa Fé (Colômbia). Internacional, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá são outros brasileiros presentes no torneio. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada chave vai às oitavas de final, enquanto os terceiros colocados da Libertadores completam o mata-mata. A grande decisão será no dia 1º de outubro de 2022, no Mané Garrincha, em Brasília.

No sorteio dos grupos da Sul-Americana, a regra dizia que equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, só se uma delas vier da fase prévia ou da terceira fase da Libertadores, casos de Fluminense, Everton, Universidad Catolica-EQU e Barcelona de Guayaquil. Já considerando os valores a partir da fase de grupos, o campeão do torneio embolsará, ao todo, 7,8 milhões de dólares (cerca de R$ 37,6 milhões na cotação atual). Além disso, a Conmebol definiu que cada clube receberá 900 mil pela fase de grupos, 500 mil pelas oitavas, 600 mil pelas quartas e 800 mil pelas semifinais. O vencedor da final leva mais 5 milhões, e o vice fica com 2.

Confira os grupos da Sul-Americana:

GRUPO A

Lanús (ARG)

Montevideo Wanders (URU)

Metropolitanos (VEN)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

GRUPO B

Racing (ARG)

Melgar (PER)

River Plate (URU)

Cuiabá

GRUPO C

Santos

Unión La Calera (CHI)

Banfield (ARG)

Universidad Católica (EQU)

GRUPO D

São Paulo

Jorge Wilstermann (BOL)

Ayacucho (PER)

Everton (CHI)

GRUPO E

Internacional

Independiente Medellín (COL)

9 de Octubre (EQU)

Guaireã (PAR)

GRUPO F

LDU (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Atlético-GO

Antofagasta (CHI)

GRUPO G

Independiente (ARG)

Deportivo La Guaira (VEN)

Ceará

General Caballero (PAR)

GRUPO H