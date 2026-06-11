Coreia do Sul x República Tcheca: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Confronto fecha a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11), às 23h (de Brasília)

Son Heung-min comemora o primeiro gol de sua equipe durante um amistoso de futebol entre Coreia do Sul e Bolívia em Daejeon, em 14 de novembro de 2025

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 23h (de Brasília), fechando o primeiro dia da Copa do Mundo 2026, no Estádio Akron em Guadalajara, no México.

Além das duas equipes, completam o Grupo A do Mundial África do Sul e os donos da casa, México, que abrem o campeonato no mesmo dia, em disputa pelos primeiros da competição, na capital mexicana.

Onde assistir Coreia do Sul x República Tcheca ao vivo

A segunda partida da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 23h (de Brasília).