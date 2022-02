Cristiano Ronaldo diz que pretende jogar até depois dos 40 anos: ‘Quero ganhar mais’

O craque português completou 37 anos no início de fevereiro e não vive o seu melhor momento no Manchester United, mas permanece cheio de ambições

Biel Aliño/EFE Cristiano Ronaldo pretende atuar até depois dos 40 anos



Cristiano Ronaldo completou 37 anos no início de fevereiro e não vive o seu melhor momento no Manchester United, time que tem chances remotas de ganhar o Campeonato Inglês e empatou com o Atlético de Madrid no primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões. Ainda assim, o craque português não pensa em pendurar as chuteiras tão cedo. Nesta sexta-feira, 25, o atacante descartou se aposentar antes dos 40 anos. “É difícil dizer que não quero mais, porque se estou num clube que me dá a oportunidade de ganhar mais coisas, por que não? E na seleção também. Sei que não tenho muitos anos jogando, mais quatro ou cinco, vamos ver, e quero ganhar mais coisas”, disse CR7, em entrevista ao “DAZN”.

“O sacrifício que faço todos os anos, todas as temporadas, semanalmente, mensalmente, diariamente tem que ter a sua recompensa no final. Essa é a minha motivação. Trabalhar, mas pensar que no final vou ganhar algo importante, um título, um prêmio”, acrescentou Cristiano Ronaldo, cinco vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa. “Minha vida foi uma jornada muito bonita. Deixei uma marca em todos os lugares em que estive. Acho que não há jogador na história que possa se orgulhar de dizer que onde quer que ele tenha ido, deixou uma marca, e isso me deixa feliz”, acrescentou o atacante, orgulhoso de tudo que já conquistou na carreira.