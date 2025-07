Di María marca em reestreia pelo Rosario Central, mas equipe deixa vitória escapar no fim

Atacante abriu o placar em cobrança de pênalti, mas saiu de campo após levar um pisão e viu o jogador envolvido no lance de sua lesão empatar nos acréscimos do segundo tempo

Ángel Di María teve uma reestreia marcante pelo Rosario Central neste sábado (12), ao balançar as redes no empate por 1 a 1 com o Godoy Cruz, pela primeira rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. De volta ao clube que o revelou após 18 anos, o atacante foi ovacionado por cerca de 48 mil torcedores no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Di María converteu pênalti com categoria, deslocando o goleiro adversário e colocando o Rosario Central em vantagem. A penalidade, no entanto, foi contestada pelos jogadores do Godoy Cruz. O gol marcou o retorno em grande estilo do camisa 11, campeão mundial com a Argentina no Catar, em 2022, e bicampeão da Copa América (2021 e 2024).

A comemoração, no entanto, durou pouco. Pouco depois do gol, Di María precisou deixar o campo após sofrer uma forte pisada do uruguaio Vicente Poggi. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, o próprio Poggi aproveitou rebote na área e empatou o jogo para o Godoy Cruz. Após a partida, Di María lamentou o resultado, mas comemorou o desempenho da equipe. “Fizemos um bom jogo. Tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo. É uma pena, porque estávamos jogando bem e faltava pouco, mas assim é o futebol”, afirmou. Sobre a lesão, minimizou: “Foi só uma pisada. Estou bem.”

A partida marcou o início da última passagem de Di María como jogador profissional. O atleta de 36 anos retornou ao Rosario Central após passagens por grandes clubes da Europa, como Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.

