Dirigentes do PSG tentam invadir vestiário dos árbitros após derrota na Champions League

Cartolas ficaram indignados com o lance do primeiro gol do Real Madrid; eles queriam falta de Benzema em Donnarumma

A derrota do Paris Saint-Germain nas oitavas da Liga dos Campeões deixou os dirigentes do clube francês irritados. A equipe levou a virada do Real Madrid nos minutos finais do segundo tempo, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 (agregado 3 a 2). Segundo a estação de rádio espanhola El Partidazo de COPE informou que Leonardo Araújo e Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, foram até o vestiário dos árbitros após o jogo para confrontá-los sobre um lance no primeiro gol do Real. Para a dupla, Benzema fez falta no goleiro Donnarumma. A polícia precisou ser acionada para separar a discussão. Após o gol, aos 16 minutos do segundo tempo, o time merengue foi pra cima e conseguiu a vitória em 15 minutos. O PSG ainda tenta buscar o título da Champions League, depois de contratações caras como a de Lionel Messi.