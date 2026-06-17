Do fundo ao topo: relembre a atuação da Inglaterra nas últimas Copas

Apesar de se considerarem os ‘donos do jogo', os ingleses levantaram a taça uma única vez

Jogador Harry Kane nº 9 da seleção da Inglaterra comemora a marcação do primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe Kobbie Mainoo durante a partida amistosa internacional entre Inglaterra e Nova Zelândia no Raymond James Stadium em 06 de junho de 2026 em Tampa, Flórida

O histórico da Inglaterra em Copas do Mundo é uma roda-gigante de altos e baixos. Apesar de ser o país que criou o esporte e de ter uma das ligas nacionais mais importantes do planeta, o desempenho da seleção em Mundiais é marcado por uma enorme dose de drama, expectativas frustradas e apenas um título isolado.

Por se considerarem os “donos do jogo”, os ingleses boicotaram a FIFA e decidiram não participar das três primeiras edições das Copas, 1930, 1934 e 1938. A estreia veio apenas em 1950, no Brasil, e foi um desastre. A Inglaterra foi eliminada na primeira fase, sofrendo uma derrota humilhante de 1 a 0 para os Estados Unidos, com uma equipe formada principalmente por operários e amadores.

A única vez que os ingleses levantaram a taça foi em 1966, jogando em casa, em uma final contra a Alemanha Ocidental que terminou em 4 a 2 na prorrogação, marcada pelo histórico e polêmico “gol fantasma” de Geoff Hurst, que até hoje não se sabe se a bola cruzou ou não a linha. Hurst também fez história como o primeiro jogador a fazer um hat-trick em final de Copa, façanha que só foi repetida com Mbappé, em 2022.

2014: O Fundo do Poço no Brasil

A Copa de 2014 foi um dos maiores vexames da história do futebol inglês. Sob o comando de Roy Hodgson e ainda contando com estrelas em fim de ciclo, como Steven Gerrard e Frank Lampard, a Inglaterra caiu no “Grupo da Morte” com Itália, Uruguai e Costa Rica.

Campanha da Inglaterra 2014

Fase de grupos: Inglaterra 1 x 2 Itália

Fase de grupos: Inglaterra 1 x 2 Uruguai

Fase de grupos: Inglaterra 0 x 0 Costa Rica

Com duas derrotas e um empate, a Inglaterra foi eliminada ainda na fase de grupos, com apenas 1 ponto, a pior participação da história do país em mundiais.

2018: O Renascimento na Rússia

Com Gareth Southgate promovido da seleção Sub-21 e o vexame no Brasil em 2014, a Inglaterra chegou à Rússia sem o sentimento de superioridade do passado, apostando em um time jovem e focado em bolas paradas. Os ingleses ficaram no Grupo G em 2018, disputando vaga contra Tunísia, Panamá e Bélgica.

A equipe conseguiu avançar da primeira fase, quebrou a histórica maldição dos pênaltis contra a Colômbia nas oitavas, venceu a Suécia nas quartas, mas teve sua campanha barrada na semifinal, perdendo para a Croácia.

Campanha da Inglaterra 2018

Fase de grupos: Inglaterra 2 x 1 Tunisia

2 x 1 Tunisia Fase de grupos: Inglaterra 6 x 1 Panamá

6 x 1 Panamá Fase de grupos: Inglaterra 0 x 1 Belgica

Oitavas de final: Inglaterra (4) 1 x 1 (3) Colômbia

(4) 1 x 1 (3) Colômbia Quartas de final: Inglaterra 2 x 0 Suécia

2 x 0 Suécia Semifinal: Inglaterra 1 x 2 Croácia

Disputa do 3º: Inglaterra 0 x 2 Bélgica

Com a derrota na semi, os ingleses conquistaram o 4º lugar na Rússia, mas levaram para casa a Chuteira de Ouro, com a conquista da artilharia do campeonato por Harry Kane, que marcou 6 vezes na competição.

2022: maturidade e jovens talentos

Na Copa de 2022, a Inglaterra chegou consolidada como uma das potências do futebol europeu, vinda de um vice-campeonato na Euro 2020. Os ingleses chegaram ao Catar com um elenco muito mais maduro e recheado de jovens craques como Jude Bellingham e Bukayo Saka.

A equipe iniciou a Copa no Grupo B, ao lado de País de Gales, Estados Unidos e Irã, terminando como líder da primeira etapa da competição, com duas vitórias e um empate, conseguindo alcançar as quartas de final.

Fase de grupos: Inglaterra 6 x 2 Irã

6 x 2 Irã Fase de grupos: Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos

Fase de grupos: Inglaterra 3 x 0 Gales

3 x 0 Gales Oitavas de final: Inglaterra 3 x 0 Senegal

3 x 0 Senegal Quartas de final: Inglaterra 2 x 1 França

Na partida final da Copa de 2022 contra a França, que na época era a atual campeã por vencer em 2018, a Inglaterra quase conseguiu o empate no final do jogo, mas o capitão da equipe, Harry Kane, isolou o pênalti e desperdiçou a oportunidade. Apesar da queda precoce pelo tamanho do futebol que jogavam, o desempenho da seleção inglesa foi elogiado pela competitividade.

E em 2026?

A Inglaterra chega para a Copa do Mundo FIFA 2026 como uma das grandes favoritas ao título, com a conquista do segundo lugar na Eurocopa de 2024 com o técnico Gareth Southgate. A partir da saída do treinador, a Federação Inglesa decidiu contratar o alemão Thomas Tuchel, que foi campeão da Champions com o Chelsea, com a missão de transformar os “quases” em taça.

A campanha de classificação na Europa foi simplesmente histórica. No Grupo K, ao lado de Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra, a Inglaterra teve 100% de aproveitamento. Foram 8 vitórias em 8 jogos, 22 gols marcados e nenhum gol sofrido.

O novo treinador ainda surpreendeu o país ao deixar de fora nomes gigantes do futebol inglês, como Cole Palmer (Chelsea) e Phil Foden (Manchester City), o que dividiu opiniões na imprensa britânica.

Histórico em Copas

Ano – Colocação Final

1950 – 8º lugar

1954 – 6º lugar

1958 – 11º lugar

1962 – 8º lugar

1966 – 1º lugar

1970 – 8º lugar

1982 – 6º lugar

1986 – 8º lugar

1990 – 4º lugar

1998 – 9º lugar

2002 – 7º lugar

2006 – 7º lugar

2010 – 13º lugar

2014 – 26º lugar

2018 – 4º lugar

2022 – 6º lugar

Resumo Estatístico em Copas

Total de participações: 16

Partidas disputadas: 74

Vitórias: 32

Empates: 22

Derrotas: 20

Gols marcados: 104

Gols sofridos: 68

Finais disputadas: 1 (1966)

Títulos: 1 (1966)

Vezes no Top 4: 3 (1966, 1990 e 2018)

A Inglaterra está no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panama, estreando no dia 17 de junho contra os croatas, que a eliminou em 2018. Com uma defesa de referência e um ataque liderado por Kane, a cobrança interna é que, desta vez, o futebol realmente “volte para casa”.