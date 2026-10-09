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Futebol Internacional

Eintracht Braunschweig vence Holstein Kiel por 1 a 0 na Bundesliga 2

Único gol da partida foi marcado por Jan Urbich logo no começo do jogo

Jovem Pan

Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig SWEN PFORTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Eintracht Braunschweig venceu o Holstein Kiel por 1 a 0 nesta sexta-feira (09), em jogo válido pela sétima rodada da Budesliga 2. O único gol da partida foi marcado por Jan Urbich logo no começo do jogo, aos 11 minutos. O gol saiu após uma jogada que nasceu no campo de defesa e acabou esbarrando em um jogador do Kiel, Ivan Nekic, que recuou errado para o goleiro e deixou o caminho livre para Urbich fazer o primeiro e único gol da partida.

Com o resultado, o Eintracht Braunschweig avança para a oitava colocação e chegou a sua segunda vitória no campeonato, depois de uma sequência de cinco jogos sem vencer. A última vitória tinha sido no dia 8 de agosto, quando goleou o FC Magdeburg por 6 a 1, justamente no jogo de estreia na competição.

O Holstein Kiel, por sua vez, está na 16ª colocação, e ainda segue sem vencer na competição.

Confira como foi a transmissão da Jovem Pan

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