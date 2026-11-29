Eintracht Braunschweig x Wolfsburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eintracht Braunschweig e Wolfsburg medem forças neste domingo (29), às 9h30 (horário de Brasília), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Eintracht Braunschweig está em 12º lugar, com 14 pontos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o 1. FC Nürnberg. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Do outro lado, o Wolfsburg entra em campo como 4º colocado, com 22 pontos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Holstein Kiel por 3 a 0. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias, um empate e uma derrota.
No jogo mais recente entre os times, em 18/10/2022, o Wolfsburg ganhou por 2 a 1, pela Copa da Alemanha.
Onde assistir Eintracht Braunschweig x Wolfsburg ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Eintracht Braunschweig x Wolfsburg
Eintracht Braunschweig e Wolfsburg jogam neste domingo (29), 29/11/2026, às 9h30 (horário de Brasília), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig.
Escalações de Eintracht Braunschweig x Wolfsburg
As escalações oficiais de Eintracht Braunschweig e Wolfsburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Eintracht-Stadion, em Braunschweig
- Arbitragem: Sven Jablonski
- Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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