No último jogo, o Eintracht Braunschweig venceu o 1. FC Nürnberg e o Wolfsburg venceu o Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig e Wolfsburg medem forças neste domingo (29), às 9h30 (horário de Brasília), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig, pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Eintracht Braunschweig está em 12º lugar, com 14 pontos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o 1. FC Nürnberg. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Wolfsburg entra em campo como 4º colocado, com 22 pontos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Holstein Kiel por 3 a 0. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

No jogo mais recente entre os times, em 18/10/2022, o Wolfsburg ganhou por 2 a 1, pela Copa da Alemanha.

Onde assistir Eintracht Braunschweig x Wolfsburg ao vivo

Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Eintracht Braunschweig x Wolfsburg

Eintracht Braunschweig e Wolfsburg jogam neste domingo (29), 29/11/2026, às 9h30 (horário de Brasília), no Eintracht-Stadion, em Braunschweig.

Escalações de Eintracht Braunschweig x Wolfsburg

As escalações oficiais de Eintracht Braunschweig e Wolfsburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 9h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 9h30 (de Brasília) Local: Eintracht-Stadion, em Braunschweig

Eintracht-Stadion, em Braunschweig Arbitragem: Sven Jablonski

Sven Jablonski Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.