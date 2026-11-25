PSG x Roma: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
PSG e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Com quatro vitórias em quatro jogos, o Paris Saint-Germain pode igualar os 15 pontos do Real Madrid na classificação da competição.
Onde assistir PSG x Roma ao vivo
A partida entre PSG e Roma será transmitida ao vivo por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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