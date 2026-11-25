Partida acontece nesta quarta-feira (25), às 17h, no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

O defensor marroquino do PSG, Achraf Hakimi (nº 2), reage durante a partida do Campeonato Francês (Ligue 1) entre Lille LOSC e Paris Saint-Germain (PSG) no estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, no norte da França, em 28 de agosto de 2026. (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)

PSG e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Paris Saint-Germain pode igualar os 15 pontos do Real Madrid na classificação da competição.

Onde assistir PSG x Roma ao vivo

A partida entre PSG e Roma será transmitida ao vivo por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).