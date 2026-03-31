Em busca da Copa: o que a Itália precisa fazer para garantir o retorno ao Mundial?

Com o trauma de duas edições seguidas fora, seleção italiana enfrenta nesta terça-feira (31) a Bósnia, na casa dos adversários, pelas finais da repescagem europeia

Divulgação / FIGC Com o trauma de duas edições seguidas fora, a Itália enfrenta nesta terça-feira (31) a Bósnia, na casa dos adversários, pelas finais da repescagem europeia



O drama italiano em busca de uma vaga na Copa do Mundo tem mais um capítulo nesta terça-feira (31). A Itália enfrenta a Bósnia, fora de casa, no estádio Bilino Polje, às 15h45 – horário de Brasília -, pelas finais da repescagem europeia. Para se classificar, basta uma vitória simples para garantir o retorno da Azzurra ao torneio, após duas edições fora – 2018 e 2022 -. Caso o jogo termine empatado, a partida irá à prorrogação. Se o empate persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.

A Itália chega ao jogo decisivo após vencer a Irlanda do Norte, nas semifinais da repescagem, por 2 x 0, na última quinta-feira (26). Depois de um primeiro tempo pouco inspirado, Tonali e Moise Kean marcaram os gols que garantiram a vaga na final. Nas eliminatórias europeias, a seleção italiana terminou em segundo no Grupo I da fase de grupos. A primeira colocação ficou com a Noruega, conseguindo a classificação direta.

Já a Bósnia superou País de Gales nos pênaltis, fora de casa, também na quinta-feira. O país conseguiu o segundo melhor desempenho no seu grupo da primeira fase. A seleção do Leste Europeu venceu cinco das oito rodadas no Grupo H, mas viu a Áustria terminar com a vaga direta.

Coincidentemente, Bósnia e Itália não disputam a Copa do Mundo desde 2014, quando a edição aconteceu no Brasil. As duas seleções foram eliminadas na fase de grupos na ocasião.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Globoplay (streaming).