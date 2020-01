Eriksen, do Tottenham, desembarca na Itália para fechar com a Inter de Milão

Divulgação/Premier League Eriksen deverá ser anunciado como novo reforço da Inter de Milão



O meio-campista Christian Eriksen, do Tottenham, desembarcou em Milão na manhã desta segunda-feira (27). De acordo com informações da “Sky Sports”, o dinamarquês passará por exames médicos na Internazionale antes de assinar contrato com o time italiano.

A emissora italiana afirma que a Inter pagará 16,8 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 92,5 milhões, na cotação atual) aos “Spurs” para ter o jogador de 27 anos de idade. A cifra, considerada baixa pela qualidade do atleta, deve-se ao fato de Eriksen estar em fim de contrato com o Tottenham – o vínculo iria expirar em junho de 2020.

CEO da Internaziole, Giuseppe Marotta confirmou que a contratação está próxima de ser realizada.“Todos vocês sabem que estamos negociando com o Tottenham. Estou otimista e espero que tudo possa ser concluído rapidamente, porque o mercado fecha na sexta-feira e esperamos concluir as negociações nos próximos dias”, disse.

Revelado no Ajax, da Holanda, Eriksen está no Tottenham desde 2013 e soma 305 partidas pelo clube britânico, contabilizando 69 gols e 89 assistências desde então.

Caso o negócio seja sacramentado, Eriksen terá a missão de ajudar a Internazionale ao título do Campeonato Italiano. Atualmente, o time é o 2º colocado, com três pontos a menos que a Juventus.