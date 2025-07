Fifa avalia transferir jogos da Copa de 2026 dos EUA para o Canadá

Medida seria uma resposta às crescentes dificuldades na obtenção de vistos para entrar no país americano

Ángel Colmenares/EFE Presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem reafirmado que os EUA são um país acolhedor e que o planejamento do mundial segue conforme o previsto



A FIFA está avaliando a possibilidade de transferir parte dos jogos da Copa do Mundo de 2026, originalmente programados para os Estados Unidos, para o Canadá. A medida seria uma resposta às crescentes dificuldades na obtenção de vistos para entrar nos EUA, uma questão que se intensificou devido às políticas migratórias implementadas durante a administração de Donald Trump. A principal preocupação da entidade máxima do futebol é o longo tempo de espera para a emissão de vistos americanos, que em alguns consulados pode chegar a 300 dias. Esse atraso pode inviabilizar a presença de torcedores, familiares de atletas, jornalistas e até mesmo de membros das delegações e da própria equipe da FIFA, que precisam chegar com antecedência para os preparativos do torneio. As restrições de visto afetam cidadãos de 43 países, incluindo o Irã.

Diante desse cenário, o Canadá surge como uma alternativa viável. O país vizinho é visto como mais neutro e estável em suas políticas de imigração, com um processo de emissão de vistos considerado menos restritivo.

O governo dos Estados Unidos já declarou estar ciente do problema e prometeu acelerar os processos consulares, inclusive com o uso de inteligência artificial, para evitar transtornos antes do início da competição. No entanto, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem minimizado publicamente o impacto da chamada “crise dos vistos” e reafirmado que os EUA são um país acolhedor e que o planejamento do mundial segue conforme o previsto. Até o momento, não há uma decisão oficial sobre a realocação dos jogos.

Recentemente, o atleta brasileiro de tênis de mesa, Hugo Calderano, enfrentou dificuldades e não conseguiu o visto a tempo de participar de um torneio nos Estados Unidos, o que reforça as preocupações sobre o tema.

A Copa do Mundo de 2026 está programada para ser realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA