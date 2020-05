Fifa distribui ‘dossiê’ de avaliação de riscos para 211 confederações membro

EFE Gianni Infantino é o presidente da Fifa



A Fifa anunciou nesta sexta-feira (29), através de comunicado, que compartilhará com as 211 confederações membro, um protocolo de avaliação de riscos, para facilitar o planejamento e a retomada de todas as atividades relacionadas ao futebol.

O “dossiê” foi preparado com a colaboração da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Associção de Clubes Europeus (ECA), o sindicato mundial de jogadores (FIFPRO), entre outras entidades, para estabelecer parâmetros de volta da modalidade ao redor do planeta.

A Fifa, no entanto, faz ressalva que o retorno de campeonatos deverá acontecer “assim que autoridades sanitárias e governos considerem seguro”.

O documento inclui uma série de medidas que visam reduzir o risco gerado pelas concentrações que podem contribuir com o contágio do novo coronavírus, assim como indicações para a realização de treinos individualizados e em grupos.

A Fifa explicou que o protocolo de avaliação de riscos está sendo distribuído junto com um documento de recomendações feitas pelo grupo montado para discutir a pandemia da Covid-19. O grupo havia sido estabelecido em 16 de abri, com os responsáveis pelo Departamento de Medicina da entidade.

*Com EFE