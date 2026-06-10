Fifa pede mudanças na camisa do Haiti após alegar mensagem política

A Fifa pediu que a seleção do Haiti faça mudanças em seu uniforme para a Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol alega que o design atual contém elementos que podem ser interpretados como mensagens políticas, o que é proibido pelos regulamentos da organização.

A Saeta, empresa responsável pela confecção do material esportivo, confirmou o pedido de modificação na terça-feira (9). Segundo a fabricante, o modelo original foi desenvolvido como uma homenagem ao povo haitiano e à história do país, sem a intenção de transmitir posicionamentos políticos. No entanto, após o processo de revisão, a Fifa determinou que partes do visual deveriam ser alteradas para cumprir as normas vigentes.

“O design final apresentado pela Saeta foi um tributo para os homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não foram pensados como uma mensagem política”, diz a Saeta. “Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações no design”, completa.

O desenho original da camisa apresenta uma ilustração da Batalha de Vertières, conflito de 1803 que foi decisivo para a independência do Haiti diante da França. Embora a Saeta não tenha especificado se foi esse ponto que motivou o veto, a descrição do produto destaca o tributo à história e aos 222 anos de trajetória da nação.