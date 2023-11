França goleia Gibraltar por 14 a 0 e bate recorde nas Eliminatórias para a Eurocopa; veja resultados deste sábado

Marca anterior era da Alemanha, que aplicou 13 a 0 em San Marino em 2006; Holanda, Romênia e Suíça se classificam para o torneio europeu de seleções

FRANCK FIFE/AFP Mbappé comemora um de seus três gols na goleada francesa sobre Gibraltar



Em Paris, a seleção francesa atropelou Gibraltar por 14 a 0 neste sábado, 18, em jogo do Grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa de 2014, que será realizada na Alemanha. Com 100% de aproveitamento e já classificado, o time comandado por Didier Deschamps bateu o recorde que era dos alemães. Em 2006, o selecionado germânico enfiou 13 a 0 em San Marino, com show de Lukas Podolski. Dezessete anos depois, o show foi de Mbappé, autor de três gols — um deles quase do meio de campo. Outro destaque foi o centroavante Giroud, que fechou o placar com uma bicicleta. Além da dupla, balançaram as redes Thuram, Emery, Clauss, Coman (duas vezes), Fofana, Rabiot e Dembélé, além de Ethan Santos, autor der um gol contra. No mesmo grupo, a Holanda ganhou da Irlanda por 1 a 0, em Amsterdã, e garantiu a sua classificação para a Euro.

No Grupo D, a Croácia deu enorme passo para ficar com a segunda vaga. Com a vitória sobre a Letônia por 2 a 0, fora de casa, ultrapassou País de Gales a apenas uma rodada do desfecho do qualificatório. Os croatas têm dois pontos a mais que os galeses e, na última rodada, na terça-feira, 21, receberão a Armênia. Já a equipe liderada por Gareth Bale, ex-jogador do Real Madrid, terá de vencer a Turquia em Cardiff e torcer pelos armênios. Os turcos já estão garantidos na Eurocopa. No Grupo I, os resultados definiram as classificações de Romênia e Suíça. Israel iniciou a rodada sonhando com a vaga, mas a derrota de virada para os romenos, por 2 a 1, acabou com as chances do selecionado hebreu.

Veja os resultados deste sábado

Grupo B

França 14 x 0 Gibraltar

Holanda 1 x 0 Irlanda

Grupo D

Armênia 1 x 1 País de Gales

Letônia 0 x 2 Croácia

Grupo I

Belarus 1 x 0 Andorra

Israel 1 x 2 Romênia

Suíça 1 x 1 Kosovo