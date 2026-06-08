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Grupo C da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Grupo C do Brasil é formado com Marrocos, Haiti e Escócia

Rafael Rintzel

Montagem contendo jogadores das seleções do Grupo C da Copa do Mundo - Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia.
Jogadores das seleções do Grupo C da Copa do Mundo - Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - FRANCK FIFE / AFP - Reprodução/Instagram/@espere - Reprodução/Instagram @andyrobertson94

O Grupo C da Copa do Mundo FIFA é formado por Marrocos, Haiti e Escócia, além da Seleção Brasileira, que é a maior campeã da história da competição. Os jogos da chave começam no sábado (13), com o Brasil abrindo o calendário no confronto contra o Marrocos. Na mesma data também se enfrentam Haiti x escócia (confira abaixo os demais jogos).

Confira os convocados do Grupo C

Brasil

seleção brasileira
Seleção Brasileira

Goleiros

  • Alisson (Liverpool-ING)
  • Ederson (Fenerbahçe-TUR)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus-ITA)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit-RUS)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
  • Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG-FRA)
  • Éderson (Atalanta-ITA)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
  • Casemiro (Manchester United-ING)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Fabinho (Al Ittihad-SAU)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Real Madrid-ESP)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
  • Igor Thiago (Brentford-ING)
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS)
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING)
  • Neymar Jr. (Santos)
  • Raphinha (Barcelona-ESP)
  • Rayan (Bournemouth-ING)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP)

Marrocos

Seleção do Marrocos
Seleção do Marrocos

Goleiros

  •  Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Munir El Kajoui (RS Berkane)
  • Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

Defensores

  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Noussair Mazraoui (Manchester United)
  • Anass Salah-Eddine (PSV)
  • Youssef Belammari (Al Ahly SC)
  • Nayef Aguerd (Olympique)
  • Issa Diop (Fulham)
  • Chadi Riad (Crystal Palace)
  • Redouane Halhal (K.V. Mechelen)
  • Zakaria El Ouahdi (Genk)

Meio-campistas

  • Azzedine Ounahi (Girona)
  • Neil El Aynaoui (Roma)
  • Sofyan Amrabat (Betis)
  • Ayoub Bouaddi (Lille)
  • Samir El Mourabet (Strasbourg)
  • Bilal El Khannouss (Stuttgart)
  • Ismaël Saibari (PSV)

Atacantes

  • Brahim Díaz (Real Madrid)
  • Abdessamad Ezzalzouli (Betis)
  • Yassine Bessime (Strasbourg)
  • Chemsdine Talbi (Sunderland)
  • Soufiane Rahimi (Al-Ain)
  • Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
  • Ayoub Amahount (Frankfurt)

Haiti

Jogadores da seleção haitiana comemoram a classificação para a Copa do Mundo de 2026
Seleção Haitiana

Goleiros

  • Johnny Placide (SC Bastia)
  • Alexandre Pierre (Sochaux)
  • Josué Duverger (Cosmos Koblenz

Defensores

  • Carlens Arcus (Angers SCO)
  • Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem)
  • Duke Lacroix (Colorado Springs)
  • Martin Experience (Nancy-Lorraine)
  • JK Duverne (KAA Gent)
  • Ricardo Ade (LDU)
  • Hannes Delcroix (FC Lugano)
  • Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)

Meio-campistas

  • Leverton Pierre (FC Vizela)
  • Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC)
  • Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union)
  • Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton)
  • Pierre Woodenski (Violette AC)
  • Dominique Simon (FC Tatran Presov)

Atacantes

  • Louicius Deedson (FC Dallas)
  • Ruben Providence (Almere City FC)
  • Josué Casimir (Auxerre)
  • Derrick Etienne (Toronto FC)
  • Wilson Isidor (Sunderland)
  • Duckens Nazon (Esteghlal FC)
  • Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor)
  • Yassin Fortune (FC Vizela)
  • Lenny Joseph (Ferencváros TC)

Escócia

Robertson comemora com a Seleção da Escócia.

Goleiros

  • Angus Gunn (Nottingham Forest)
  • Craig Gordon (Heart of Midlothian)
  • Liam Kelly (Rangers)

Defensores

  • Aaron Hickey (Brentford)
  • Nathan Patterson (Everton)
  • Andy Robertson (Liverpool)
  • Kieran Tierney (Celtic)
  • Grant Hanley (Hibernian)
  • Jack Hendry (Al-Ettifaq)
  • John Souttar (Rangers)
  • Scott McKenna (Dinamo Zagreb)
  • Dom Hyam (Wrexham)
  • Anthony Ralston (Celtic)

Meio-campistas

  • Scott McTominay (Napoli)
  • John McGinn (Aston Villa)
  • Billy Gilmour (Napoli)
  • Ryan Christie (Bournemouth)
  • Lewis Ferguson (Bologna)
  • Kenny McLean (Norwich)
  • Ben Gannon-Doak (Bournemouth)
  • Findlay Curtis (Rangers)

Atacantes

  • Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)
  • Lyndon Dykes (Charlton)
  • Ché Adms (Torino)
  • George Hirst (Ipswich)
  • Ross Stewart (Southampton)

Confira os jogos

Primeira rodada

13 de junho

  • Brasil x Marrocos – 19h
  • Haiti x Escócia – 22h

Segunda rodada 

19 de junho

  • Escócia x Marrocos – 19h
  • Brasil x Haiti – 21h

Terceira Rodada 

24 de junho 

  • Escócia x Brasil – 19h
  • Marrocos x Haiti – 19h

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