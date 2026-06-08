Grupo C da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo C da Copa do Mundo FIFA é formado por Marrocos, Haiti e Escócia, além da Seleção Brasileira, que é a maior campeã da história da competição. Os jogos da chave começam no sábado (13), com o Brasil abrindo o calendário no confronto contra o Marrocos. Na mesma data também se enfrentam Haiti x escócia (confira abaixo os demais jogos).
Confira os convocados do Grupo C
Brasil
Goleiros
- Alisson (Liverpool-ING)
- Ederson (Fenerbahçe-TUR)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus-ITA)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit-RUS)
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
- Roger Ibañez (Al Ahli-SAU)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG-FRA)
- Éderson (Atalanta-ITA)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
- Casemiro (Manchester United-ING)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Fabinho (Al Ittihad-SAU)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Endrick (Real Madrid-ESP)
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
- Igor Thiago (Brentford-ING)
- Luiz Henrique (Zenit-RUS)
- Matheus Cunha (Manchester United-ING)
- Neymar Jr. (Santos)
- Raphinha (Barcelona-ESP)
- Rayan (Bournemouth-ING)
- Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP)
Marrocos
Goleiros
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Munir El Kajoui (RS Berkane)
- Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)
Defensores
- Achraf Hakimi (PSG)
- Noussair Mazraoui (Manchester United)
- Anass Salah-Eddine (PSV)
- Youssef Belammari (Al Ahly SC)
- Nayef Aguerd (Olympique)
- Issa Diop (Fulham)
- Chadi Riad (Crystal Palace)
- Redouane Halhal (K.V. Mechelen)
- Zakaria El Ouahdi (Genk)
Meio-campistas
- Azzedine Ounahi (Girona)
- Neil El Aynaoui (Roma)
- Sofyan Amrabat (Betis)
- Ayoub Bouaddi (Lille)
- Samir El Mourabet (Strasbourg)
- Bilal El Khannouss (Stuttgart)
- Ismaël Saibari (PSV)
Atacantes
- Brahim Díaz (Real Madrid)
- Abdessamad Ezzalzouli (Betis)
- Yassine Bessime (Strasbourg)
- Chemsdine Talbi (Sunderland)
- Soufiane Rahimi (Al-Ain)
- Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
- Ayoub Amahount (Frankfurt)
Haiti
Goleiros
- Johnny Placide (SC Bastia)
- Alexandre Pierre (Sochaux)
- Josué Duverger (Cosmos Koblenz
Defensores
- Carlens Arcus (Angers SCO)
- Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem)
- Duke Lacroix (Colorado Springs)
- Martin Experience (Nancy-Lorraine)
- JK Duverne (KAA Gent)
- Ricardo Ade (LDU)
- Hannes Delcroix (FC Lugano)
- Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)
Meio-campistas
- Leverton Pierre (FC Vizela)
- Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC)
- Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union)
- Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton)
- Pierre Woodenski (Violette AC)
- Dominique Simon (FC Tatran Presov)
Atacantes
- Louicius Deedson (FC Dallas)
- Ruben Providence (Almere City FC)
- Josué Casimir (Auxerre)
- Derrick Etienne (Toronto FC)
- Wilson Isidor (Sunderland)
- Duckens Nazon (Esteghlal FC)
- Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor)
- Yassin Fortune (FC Vizela)
- Lenny Joseph (Ferencváros TC)
Escócia
Goleiros
- Angus Gunn (Nottingham Forest)
- Craig Gordon (Heart of Midlothian)
- Liam Kelly (Rangers)
Defensores
- Aaron Hickey (Brentford)
- Nathan Patterson (Everton)
- Andy Robertson (Liverpool)
- Kieran Tierney (Celtic)
- Grant Hanley (Hibernian)
- Jack Hendry (Al-Ettifaq)
- John Souttar (Rangers)
- Scott McKenna (Dinamo Zagreb)
- Dom Hyam (Wrexham)
- Anthony Ralston (Celtic)
Meio-campistas
- Scott McTominay (Napoli)
- John McGinn (Aston Villa)
- Billy Gilmour (Napoli)
- Ryan Christie (Bournemouth)
- Lewis Ferguson (Bologna)
- Kenny McLean (Norwich)
- Ben Gannon-Doak (Bournemouth)
- Findlay Curtis (Rangers)
Atacantes
- Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)
- Lyndon Dykes (Charlton)
- Ché Adms (Torino)
- George Hirst (Ipswich)
- Ross Stewart (Southampton)
Confira os jogos
Primeira rodada
13 de junho
- Brasil x Marrocos – 19h
- Haiti x Escócia – 22h
Segunda rodada
19 de junho
- Escócia x Marrocos – 19h
- Brasil x Haiti – 21h
Terceira Rodada
24 de junho
- Escócia x Brasil – 19h
- Marrocos x Haiti – 19h