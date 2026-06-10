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Futebol Internacional

Grupo I da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Grupo I tem França, Iraque, Noruega e Senegal

Jovem Pan

mbappe
Mbappé, jogador da França Thibaud MORITZ / AFP

O Grupo I da Copa do Mundo de 2026 é composto por França, Iraque, Noruega e Senegal. Os jogos entre as seleções iniciam no dia 16 de junho, com França x Senegal e Iraque x Noruega (Confira abaixo os demais jogos).

Confira os convocados do Grupo E

França

Goleiros

  • Mike Maignan (Milan)
  • Robin Risser (Lens)
  • Brice Samba (Rennes)

Defensores

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Lucas Hernandez (PSG)
  • Theo Hernandez (Al-Hilal)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • Jules Koundé (Barcelona)
  • Maxence Lacroix (Crystal Palace)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meias/Atacantes

  • N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
  • Manu Koné (Roma)
  • Adrien Rabiot (Milan)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG)
  • Maghnes Akliouche (Monaco)
  • Bradley Barcola (PSG)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Marcus Thuram (Inter de Milão)

Iraque

Goleiros

  • Jalal Hassan
  • Ahmed Basil
  • Fahad Talib

Defensores

  • Mirkhas Doski
  • Ahmed Yahya
  • Manaf Younis
  • Akam Hashim
  • Zaid Tahsin
  • Rebin Sulaka
  • Frans Putros
  • Hussein Ali
  • Mustafa Saadoun

Meias/Atacantes

  • Aimar Sher
  • Zaid Ismail
  • Amir Al-Ammari
  • Kevin Yaqoub
  • Zidane Iqbal
  • Ahmed Qasim
  • Ibrahim Bayesh
  • Ali Jassim
  • Yousef Amin
  • Marco Faraj
  • Ali Al-Hamadi
  • Aymen Hussein
  • Mohanad Ali
  • Ali Youssef

Noruega

Goleiros

  • Egil Selvik (Watford)
  • Orjan Nyland (Sevilla)
  • Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensores

  • Kristoffer Ajer (Brentford)
  • Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt)
  • Henrik Falchener (Viking)
  • Sondre Langas (Derby County)
  • Torbjorn Heggem (Bologna)
  • Holmgren Pedersen (Torino)
  • Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
  • Leo Ostigard (Genoa)

Meias/Atacantes

  • David Moller (Wolverhampton)
  • Martin Odegaard (Arsenal)
  • Patrick Berg (Bodo/Glimt)
  • Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
  • Thelo Aasgaard (Rangers)
  • Fredrik Aursnes (Benfica)
  • Sander Berge (Fulham)
  • Morten Thorsby (Cremonese)
  • Strand Larsen (Crystal Palace)
  • Oscar Bobb (Manchester City)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Andreas Schjelderup (Benfica)
  • Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
  • Antonio Nusa (Leipzig)
  • Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

Senegal

Goleiros

  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • Mory Diaw (Le Havre)
  • Yehvann Diouf (Nice)

Defensores

  • Krépin Diatta (Monaco)
  • Antoine Mendy (Nice)
  • Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)
  • El Hadji Malich Diouf (West Ham)
  • Mamadou Sarr (Chelsea)
  • Moussa Niakhaté (Lyon)
  • Moustapha Mbow (Paris FC)
  • Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
  • Ismail Jakobs (Monaco)
  • Ilay Camara (Anderlecht)

Meias/Atacantes

  • Idrissa Gana Gueye (Everton)
  • Pape Gueye (Villarreal)
  • Lamine Camara (Monaco)
  • Habib Diarra (Sunderland)
  • Pathé Ciss (Rayo Vallecano)
  • Pape Matar Sarr (Tottenham)
  • Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique)
  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Ismaila Sarr (Crystal Palace)
  • Iliman Ndiaye (Everton)
  • Assane Diao (Como)
  • Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)
  • Nicolas Jackson (Bayern de Munique)
  • Bamba Dieng (Lorient)
  • Chérif Ndiaye (Samsunspor);

Confira os jogos

Primeira rodada

16 de junho

  • França x Senegal – 16h
  • Iraque x Noruega – 19h

Segunda rodada 

22 de junho

  • França x Iraque – 18h
  • Noruega x Senegal – 21h

Terceira Rodada

26 de junho

  • Senegal x Iraque – 16h
  • Noruega x França – 16h

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