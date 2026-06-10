Grupo I da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo I da Copa do Mundo de 2026 é composto por França, Iraque, Noruega e Senegal. Os jogos entre as seleções iniciam no dia 16 de junho, com França x Senegal e Iraque x Noruega (Confira abaixo os demais jogos).
Confira os convocados do Grupo E
França
Goleiros
- Mike Maignan (Milan)
- Robin Risser (Lens)
- Brice Samba (Rennes)
Defensores
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lucas Hernandez (PSG)
- Theo Hernandez (Al-Hilal)
- Ibrahima Konaté (Liverpool)
- Jules Koundé (Barcelona)
- Maxence Lacroix (Crystal Palace)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
Meias/Atacantes
- N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
- Manu Koné (Roma)
- Adrien Rabiot (Milan)
- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Maghnes Akliouche (Monaco)
- Bradley Barcola (PSG)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Marcus Thuram (Inter de Milão)
Iraque
Goleiros
- Jalal Hassan
- Ahmed Basil
- Fahad Talib
Defensores
- Mirkhas Doski
- Ahmed Yahya
- Manaf Younis
- Akam Hashim
- Zaid Tahsin
- Rebin Sulaka
- Frans Putros
- Hussein Ali
- Mustafa Saadoun
Meias/Atacantes
- Aimar Sher
- Zaid Ismail
- Amir Al-Ammari
- Kevin Yaqoub
- Zidane Iqbal
- Ahmed Qasim
- Ibrahim Bayesh
- Ali Jassim
- Yousef Amin
- Marco Faraj
- Ali Al-Hamadi
- Aymen Hussein
- Mohanad Ali
- Ali Youssef
Noruega
Goleiros
- Egil Selvik (Watford)
- Orjan Nyland (Sevilla)
- Sander Tangvik (Hamburgo)
Defensores
- Kristoffer Ajer (Brentford)
- Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt)
- Henrik Falchener (Viking)
- Sondre Langas (Derby County)
- Torbjorn Heggem (Bologna)
- Holmgren Pedersen (Torino)
- Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
- Leo Ostigard (Genoa)
Meias/Atacantes
- David Moller (Wolverhampton)
- Martin Odegaard (Arsenal)
- Patrick Berg (Bodo/Glimt)
- Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
- Thelo Aasgaard (Rangers)
- Fredrik Aursnes (Benfica)
- Sander Berge (Fulham)
- Morten Thorsby (Cremonese)
- Strand Larsen (Crystal Palace)
- Oscar Bobb (Manchester City)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Andreas Schjelderup (Benfica)
- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
- Antonio Nusa (Leipzig)
- Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)
Senegal
Goleiros
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Mory Diaw (Le Havre)
- Yehvann Diouf (Nice)
Defensores
- Krépin Diatta (Monaco)
- Antoine Mendy (Nice)
- Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)
- El Hadji Malich Diouf (West Ham)
- Mamadou Sarr (Chelsea)
- Moussa Niakhaté (Lyon)
- Moustapha Mbow (Paris FC)
- Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
- Ismail Jakobs (Monaco)
- Ilay Camara (Anderlecht)
Meias/Atacantes
- Idrissa Gana Gueye (Everton)
- Pape Gueye (Villarreal)
- Lamine Camara (Monaco)
- Habib Diarra (Sunderland)
- Pathé Ciss (Rayo Vallecano)
- Pape Matar Sarr (Tottenham)
- Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Ismaila Sarr (Crystal Palace)
- Iliman Ndiaye (Everton)
- Assane Diao (Como)
- Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)
- Nicolas Jackson (Bayern de Munique)
- Bamba Dieng (Lorient)
- Chérif Ndiaye (Samsunspor);
Confira os jogos
Primeira rodada
16 de junho
- França x Senegal – 16h
- Iraque x Noruega – 19h
Segunda rodada
22 de junho
- França x Iraque – 18h
- Noruega x Senegal – 21h
Terceira Rodada
26 de junho
- Senegal x Iraque – 16h
- Noruega x França – 16h