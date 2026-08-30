Hannover 96 vence Darmstadt e chega a primeira vitória na Bundesliga 2

O Hannover 96 chegou a sua primeira vitória na Bundesliga 2 neste domingo (30) ao vencer o Darmstadt pelo placar magro de 1 a 0. Resultado dá um alívio para a equipe que ainda não tinha vencido na competição, somava duas derrotas nas duas primeiras partidas.

O primeiro tempo foi morno, sem muitas emoções e nenhuma chance clara de gol. A etapa inicial ficou marcada pela expulsão de Aleksandar Vukotić, que deixou o Darmstadt desfalcado durante todo o restante da partida. Apesar de estar com um a menos, a equipe da casa não se abalou, continuou jogando de igual para igual com o adversário, não por acaso, conseguiu manter o resultado empatado.

No começo do segundo tempo o jogo não mudou muito em relação ao que tinha sido apresentado na etapa inicial, mas, aos 12 minutos, veio o lance decisivo que fez o jogo finalmente sair do zero. Entretanto, o resultado só aconteceu após uma intervenção do VAR que viu pênalti a favor do Hannover 96. O zagueiro do Darmstadt abriu demais o braço dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Lars Gindorf foi para a cobrança e tirou o marcador do zero, colocando os visitantes na frente.

Mesmo com a vantagem no placar e um a mais, o Hannover 96 não soube aproveitar as oportunidades para ampliar o placar. Teve duas boas chances, mas não conseguiu acertar o gol. Já o Darmstadt, que poucas vezes tinha finalizado no segundo tempo, quase assusta os visitantes em um lance já no final do jogo em um chute fora da área, porém, a bola também não entrou.

Com o resultado, o Hannover 96 sobe para a 13ª colocação, enquanto o Darmstadt é o lanterna com dois empates e uma derrota.

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