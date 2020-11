Hazard sofre mais uma lesão e deve retornar ao Real Madrid somente em 2021

O belga saiu de campo lesionado na derrota de 2 a 1 para o Alavés no sábado passado, sendo substituído por Rodrygo aos 28 minutos do primeiro tempo

EFE/Rodrigo Jiménez Hazard sofreu mais uma lesão



O meia Eden Hazard, que não viajou a Kiev com o Real Madrid para enfrentar o Shakhtar Donetsk na terça-feira, pela Liga dos Campeões, está com uma lesão no músculo reto da coxa direita, segundo apontou um exame. Em comunicado, o clube espanhol não estabeleceu um tempo de recuperação para o jogador, mas a imprensa espanhola acredita que o atleta retorne aos gramados somente no ano que vem. Hazard foi submetido a uma ultrassonografia no domingo, mas estava à espera de uma ressonância magnética nesta segunda-feira, 30, para saber com mais precisão a gravidade do problema.

O belga saiu de campo lesionado na derrota de 2 a 1 para o Alavés no sábado passado, sendo substituído por Rodrygo aos 28 minutos do primeiro tempo. A partida do sábado foi a terceira consecutiva de Hazard, que tinha acabado de se recuperar da Covid-19. Desde que chegou ao Real Madrid, em julho de 2019, Hazard já sofreu oito lesões e foi infectado pelo novo coronavírus.

*Com informações da EFE