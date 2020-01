Ibrahimovic sai do banco e reestreia no Milan em empate sonolento

Reprodução/Milan Ibrahimovic pouco fez na sua reestreia pelo Milan



Em Milão, cercado de muita expectativa, o sueco Zlatan Ibrahimovic fez a sua reestreia no Milan após sete anos e meio. O atacante começou a partida contra a Sampdoria, no estádio San Siro, no banco de reservas e só entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo. Sem jogar há mais de dois meses, ele pouco fez para ajudar a sua equipe, que ficou no empate sem gols.

Ibra foi ovacionado pelos torcedores “rossoneros”, que lotaram o estádio, estenderam faixas e gritaram o nome do astro após a sua entrada. O problema é que o time teve fraca apresentação e pouco ameaçou a meta adversária.

A campanha do Milan no Campeonato Italiano segue decepcionante. Com 22 pontos, o time está na 11.ª colocação, bem distante da zona de classificação às competições europeias. A Sampdoria, em situação mais complicada, tem 16 e ocupa a 16.ª posição, muito perto da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Milan encara o Cagliari, fora de casa, em embate agendado para o próximo sábado (11).

*Com informações do Estadão Conteúdo