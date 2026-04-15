Infantino garante Irã na Copa do Mundo: ‘Virá, sem dúvida’
Copa do Mundo de 2026, a primeira a contar com 48 seleções, ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu nesta quarta-feira (15) que o Irã disputará “sem dúvidas” a Copa do Mundo de 2026. “O Irã virá, sem dúvidas”, ao torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, afirmou Infantino durante um evento organizado pelo canal de televisão CNBC em Washington. “Esperamos que, nesse momento [o início da Copa, em 11 de junho], a situação seja uma situação pacífica, o que realmente ajudaria”, explicou o dirigente.
“Mas o Irã tem de vir, representa o seu povo, se classificou e os jogadores querem jogar“, afirmou o presidente da Fifa. A participação da seleção asiática continua incerta a menos de dois meses do torneio devido ao conflito no Oriente Médio, inciado no dia 28 de fevereiro.
Em março, o presidente da Federação Iraniana, Mehdi Taj, disse que o Irã vai “boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo” de futebol. “Vamos nos preparar para a Copa do Mundo. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo”, declarou Taj em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.
A Federação Iraniana de Futebol revelou que iniciou conversas com a Fifa sobre a possibilidade de transferir suas partidas, mas a entidade que comanda o futebol mundial afirma que o calendário do torneio não será modificado.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que seu país está preparado para receber as partidas do Irã na fase de grupos, se for necessário, devido ao conflito no Oriente Médio. “O México mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo, portanto vamos esperar para ver o que a Fifa decide”, disse a mandatária.
*Com informações da AFP
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