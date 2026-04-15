Infantino garante Irã na Copa do Mundo: ‘Virá, sem dúvida’

Copa do Mundo de 2026, a primeira a contar com 48 seleções, ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho

Roberto Schmidt / AFP A bandeira do Irã é exibida em um telão durante o sorteio da Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, no Kennedy Center, em Washington, D.C., em 5 de dezembro de 2025. (Foto de Roberto Schmidt / AFP)



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu nesta quarta-feira (15) que o Irã disputará “sem dúvidas” a Copa do Mundo de 2026. “O Irã virá, sem dúvidas”, ao torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, afirmou Infantino durante um evento organizado pelo canal de televisão CNBC em Washington. “Esperamos que, nesse momento [o início da Copa, em 11 de junho], a situação seja uma situação pacífica, o que realmente ajudaria”, explicou o dirigente.

“Mas o Irã tem de vir, representa o seu povo, se classificou e os jogadores querem jogar“, afirmou o presidente da Fifa. A participação da seleção asiática continua incerta a menos de dois meses do torneio devido ao conflito no Oriente Médio, inciado no dia 28 de fevereiro.