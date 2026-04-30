Irã jogará nos EUA na Copa do Mundo, diz presidente da Fifa

Irã se classificou para o torneio, mas sua participação tem sido complicada, com Teerã solicitando locais alternativos para os jogos em solo norte-americano

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA Presidente da Fifa, Gianni Infantino



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o Irã jogará partidas da Copa do Mundo nos Estados Unidos, depois que o congresso da entidade máxima do futebol foi aberto nesta quinta-feira (30) sem a delegação do país, com a ausência destacando as tensões e os desafios que cercam o torneio. “Deixe-me começar do início: é claro que o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa 2026. E é claro que o Irã jogará nos Estados Unidos da América”, disse Infantino.

“E a razão para isso é muito simples, temos que nos unir. É minha responsabilidade, nossa responsabilidade.” Autoridades da federação de futebol iraniana, incluindo o presidente Mehdi Taj, deveriam participar do encontro, mas voltaram ao aeroporto de Toronto depois do que Teerã descreveu como “comportamento inaceitável” das autoridades de imigração canadenses, apesar de viajarem com vistos válidos.

A Copa do Mundo expandida de 48 equipes, coorganizada por Canadá, Estados Unidos e México, exigirá que equipes, autoridades e equipe de apoio se desloquem repetidamente entre as jurisdições, aumentando a perspectiva de que as restrições de visto ou atritos diplomáticos possam complicar o planejamento de determinados países.

O Irã se classificou para o torneio, mas sua participação tem sido complicada, com Teerã solicitando locais alternativos para os jogos em solo norte-americano. A Fifa rejeitou o pedido, insistindo que a programação seria mantida.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse na semana passada que Washington não tinha objeções à participação de jogadores iranianos na Copa do Mundo, mas acrescentou que os jogadores não poderiam trazer consigo pessoas com vínculos com a IRGC. Do lado de fora do centro de convenções, cerca de 30 manifestantes cobertos com bandeiras iranianas e segurando cartazes se reuniram para expressar seu desejo de ver uma mudança de regime no Irã. Os manifestantes cantaram seu apoio à figura da oposição iraniana Reza Pahlavi.