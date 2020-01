Divulgação FC Nantes Emiliano Sala morreu em acidente aéreo



No aniversário de um ano da morte do atacante argentino Emiliano Sala em uma queda de avião no Canal da Mancha, o irmão do jogador, Darío, pediu nesta terça-feira que haja clareza quanto às circunstâncias do acidente e que se investigue a existência de culpados.

No dia 21 de janeiro de 2019, Sala, então com 28 anos, deixou a França rumo à Inglaterra em voo privado pilotado por David Ibbotson para acertar a transferência do Nantes para o Cardiff.

A aeronave não chegou ao destino e em 3 de fevereiro foi localizada no fundo do mar. O corpo do atleta foi resgatado quatro dia depois, enquanto o do piloto jamais foi encontrado.

“Nós não sabemos muito. A verdade é que eles não nos dizem muito, há assuntos de que os advogados falam e nós não sabemos. Nós ainda pedimos justiça, não pode haver justiça até sabermos o que aconteceu. Queremos que tudo seja investigado”, declarou Dario ao jornal argentino “Olé”.

“Eu não posso culpar ninguém. E essa é a última coisa que quero fazer, desde que não tenha prova alguma. Eu não posso dizer quem foi o culpado”, completou.

Emiliano Sala foi homenageado na França, mas a sua família não participou porque não houve um convite formal. Em 26 de abril do ano passado, o pai do atacante sofreu um infarto e morreu.

“O que eu quero dizer, acima de tudo, é que estamos tentando garantir que tudo corra da melhor maneira possível. Estamos em busca de justiça, todos nós. Hoje o que nos aconteceu não queremos que aconteça a outra família ou a outro jovem, não apenas a um jogador de futebol”, salientou.

*Com informações da EFE