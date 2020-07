Jorge Jesus pode trabalhar com Pedrinho e mais três brasileiros no Benfica

De acordo com a imprensa portuguesa, Jorge Jesus já fechou um acordo para voltar a treinar os ‘Encarnados’ na próxima temporada europeia

Reprodução/Twitter/Baçadesportos Jorge Jesus é o atual treinador do Flamengo



O Sport TV, principal canal de esportes de Portugal, afirmou que Jorge Jesus fará a sua última partida no comando do Flamengo nesta quarta-feira (15), na final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense. De acordo com o veículo de informação português, o treinador acertou um acordo para regressar ao Benfica e assinará contrato com o clube no final de semana. Mas qual elenco o luso irá encontrar em sua terral natal? Atualmente, os “Encarnados” possuem alguns jogadores de destaque, como o meio-campista Pizzi e o jovem atacante Jota. Além deles, o plantel possui três brasileiros, sem contar Pedrinho, recém-contratado junto ao Corinthians que ainda não se apresentou.

Carlos Vinícius, Gabriel e Jardel são os brasileiros que serão liderados por Jorge Jesus, caso o “gajo”, de fato, retorne ao Campeonato Português. O primeiro é o principal destaque do Benfica na temporada, sendo autor de 22 gols e 13 assistências em 44 partidas realizadas com as Águias. Ele, inclusive, é o atual artilheiro do nacional, com 17 bolas na rede – Pizzi e Paulinho (Braga) possuem a mesma marca.

Formado nas categorias de base de Santos e Palmeiras, o centroavante Carlos Vinícius tem apenas 25 anos, mas já rodou por Caldense, Anápolis, Napoli, Rio Ave e Mônaco antes de chegar ao time português. Apesar de medir 1,90 de altura, ele também já foi utilizado na beirada do campo e pode ser uma boa alternativa para Jorge Jesus.

O meio-campista Gabriel, por sua vez, foi formado no Vasco, teve seus primeiros passos no futebol profissional no Resende e acabou sendo adquirido pela Juventus, da Itália. Na “Velha Senhora”, ele pouco atuou e acabou sendo cedido para vários clubes até ser comprado pelo Leganés, da Espanha. Em 2018, ele se transferiu para o Benfica e se tornou peça importante no time. Na temporada, o jogador soma 31 jogos, colaborando com três gols e duas assistências.

Jardel, por fim, talvez seja um dos mais conhecidos do amante do futebol local. Há dez anos no Benfica, o zagueiro é um dos símbolos da equipe portuguesa. Na temporada, entretanto, ele fez apenas 16 partidas e ainda não renovou seu contrato, que é válido até a metade do ano que vem.

Jorge Jesus, caso realmente feche com o Benfica, terá à disposição Pedrinho, cria da base do Timão e que o treinador conhece bem. O português, inclusive, chegou a questionar a qualidade do meia-atacante, dizendo que há outros jogadores melhores do que ele no Brasil. O atleta, então respondeu o técnico na época.

“Creio que ele não me conhece bem. Acabou de chegar ao futebol brasileiro e só me viu jogar numa posição em que quis me comparar com jogadores que têm características diferentes. Mas tenho a certeza de que, com o tempo, vai poder mudar de opinião”, rebateu.

Na atual temporada, o Benfica é o segundo colocado do Campeonato Português, com cinco pontos atrás do líder Porto. Restam apenas duas rodadas para o término da competição.