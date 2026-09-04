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Futebol Internacional

Jovem Pan transmite Bielfeld e St. Pauli pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Bielfeld e St. Pauli pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
O confronto será entre Bielfeld e St. Pauli, neste domingo, a partir das 13h30 Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite nesta sexta, 3 de setembro, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Bielfeld St. Pauli, neste domingo, a partir das 13h30, pela quarta rodada do campeonato.

A programação continua no dia 30 com a partida entre Wolfsburg e Cottbus, a partir das 8h da manhã, pela Bundesliga 2.

SERVIÇO

  • Bundesliga 2 – Bielefeld x  St. Pauli
  • Data: sexta, 4 de setembro
  • Horário: 13h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
  • Bundesliga 2 – Wolfsburg x Cottbus
  • Data: sábado, 5 de setembro
  • Horário: 8h
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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