Jovem Pan transmite Bielfeld e St. Pauli pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite nesta sexta, 3 de setembro, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Bielfeld e St. Pauli, neste domingo, a partir das 13h30, pela quarta rodada do campeonato.
A programação continua no dia 30 com a partida entre Wolfsburg e Cottbus, a partir das 8h da manhã, pela Bundesliga 2.
SERVIÇO
- Bundesliga 2 – Bielefeld x St. Pauli
- Data: sexta, 4 de setembro
- Horário: 13h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
- Bundesliga 2 – Wolfsburg x Cottbus
- Data: sábado, 5 de setembro
- Horário: 8h
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
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