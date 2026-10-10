Jovem Pan transmite Freiburg x Schalke 04 pela Bundesliga; acompanhe ao vivo

A Jovem Pan transmite neste domingo (11) a Bundesliga, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Freiburg e Schalke 04, neste domingo, a partir das 12h30 da manhã, pela quinta rodada do campeonato.

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