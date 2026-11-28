Paderborn x Schalke 04: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Paderborn enfrenta o Schalke 04 neste sábado (28), às 11h30 (horário de Brasília), no Home Deluxe Arena, em Paderborn, em jogo pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
Na tabela, o Paderborn está em 15º, com 10 pontos. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Bayer Leverkusen por 4 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, três empates e uma derrota.
Já o Schalke 04 chega à rodada em 16º lugar, com 7 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de um empate em 0 a 0 com o Stuttgart. Nos últimos cinco jogos da competição, são dois empates e três derrotas.
No último encontro entre as equipes, em 26/04/2026, o Schalke 04 venceu por 3 a 2, pela 2ª divisão alemã.
Onde assistir Paderborn x Schalke 04 ao vivo
O jogo terá transmissão de OneFootball (streaming).
Horário e local de Paderborn x Schalke 04
A bola rola às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no Home Deluxe Arena, em Paderborn.
Escalações de Paderborn x Schalke 04
As escalações oficiais de Paderborn e Schalke 04 costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: Home Deluxe Arena, em Paderborn
- Arbitragem: Florian Exner
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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