Jovem Pan transmite Hamburgo e Mainz 05 pela Bundesliga; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste domingo, 6, a Bundesliga, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Hamburgo SV e Mainz 05, neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, pela segunda rodada do campeonato.
A programação continua no dia 12 com a partida entre 1. FC Köln e SV Werder Bremen, a partir das 13h30 da manhã, pela Bundesliga.
SERVIÇO
- Bundesliga – Hamburgo SV x Mainz 05
- Data: domingo, 6 de setembro
- Horário: 10h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
- Bundesliga – 1. FC Köln x SV Werder Bremen
- Data: sábado, 12 de setembro
- Horário: 13h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
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