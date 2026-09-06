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Jovem Pan transmite Hamburgo e Mainz 05 pela Bundesliga; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Hamburgo e Mainz 05 pela Bundesliga; acompanhe ao vivo
Jogo é pela segunda rodada Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite neste domingo, 6, a Bundesliga, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Hamburgo SVMainz 05, neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, pela segunda rodada do campeonato.

A programação continua no dia 12 com a partida entre 1. FC Köln e SV Werder Bremen, a partir das 13h30 da manhã, pela Bundesliga.

SERVIÇO

  • Bundesliga – Hamburgo SV x Mainz 05
  • Data: domingo, 6 de setembro
  • Horário: 10h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
  • Bundesliga –  1. FC Köln x SV Werder Bremen
  • Data: sábado, 12 de setembro
  • Horário: 13h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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