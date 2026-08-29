Jovem Pan transmite Karlsruher SC e VfL Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

A Jovem Pan transmite nesta sexta-feira, 29 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Karlsruher e Wolfsburg, a partir das 8h30 da manhã, pela terceira rodada.

A programação continua no dia 30, com a partida entre Darmstadt e Hannover 96, a partir das 8h da manhã.

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