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Jovem Pan transmite Karlsruher SC e VfL Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

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Jovem Pan transmite Karlsruher SC e VfL Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
Partida acontece pela terceira rodada Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite nesta sexta-feira, 29 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Karlsruher e Wolfsburg, a partir das 8h30 da manhã, pela terceira rodada.

A programação continua no dia 30, com a partida entre Darmstadt Hannover 96, a partir das 8h da manhã.

SERVIÇO

  • Bundesliga 2 – Karlsruher x Wolfsburg
  • Data: sexta-feira, 29 de agosto
  • Horário: 8h
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes
  • Bundesliga 2 – Darmstadt x Hannover 96
  • Data: sábado, 30 de agosto
  • Horário: 8h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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