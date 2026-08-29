Jovem Pan transmite Karlsruher SC e VfL Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite nesta sexta-feira, 29 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Karlsruher e Wolfsburg, a partir das 8h30 da manhã, pela terceira rodada.
A programação continua no dia 30, com a partida entre Darmstadt e Hannover 96, a partir das 8h da manhã.
SERVIÇO
- Bundesliga 2 – Karlsruher x Wolfsburg
- Data: sexta-feira, 29 de agosto
- Horário: 8h
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes
- Bundesliga 2 – Darmstadt x Hannover 96
- Data: sábado, 30 de agosto
- Horário: 8h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
Assuntos
continue lendo
- Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 3 dias
- Tottenham oficializa contratação de Savinho AFP · há 4 dias
- Filipe Luis, ex-Flamengo, vence o primeiro jogo pelo Monaco no campeonato francês Estadão Conteúdo · há 6 dias
- Com drama, Manchester City vira sobre o Bournemouth e vence na estreia da Premier League AFP · há 6 dias