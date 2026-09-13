Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e transmissão
Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (13), às 12h30, em Old Trafford, em clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir United x City
A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.
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