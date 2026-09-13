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Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e transmissão

Clássico ocorrerá em Old Trafford

Jovem Pan

Bruno Fernandes comemora gol no Manchester United em 2024
Bruno Fernandes comemora gol no Manchester United em 2024 Bruno Fernandes comemora gol no Manchester United em 2024

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (13), às 12h30, em Old Trafford, em clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir United x City

A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

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