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Jovem Pan transmite Wolfsburg e Energie Cottbus pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Wolfsburg e Energie Cottbus pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
Jogo é pela quarta rodada do campeonato Arte/Jovem Pan

Jovem Pan transmite neste sábado, 5, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Wolfsburg e Energie Cottbus, neste sábado, a partir das 8h da manhã, pela quarta rodada do campeonato.

A programação continua no dia 6, domingo, com a partida entre Hamburger SV e Mainz 05, a partir das 10h30 da manhã, pela Bundesliga.

SERVIÇO

  • Bundesliga 2 – Wolfsburg x Energie Cottbus
  • Data: sábado, 5 de setembro
  • Horário: 8h
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
  • Bundesliga – Hamburger SV x Mainz 05
  • Data: domingo, 6 de setembro
  • Horário: 10h30
  • Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.

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