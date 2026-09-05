Jovem Pan transmite Wolfsburg e Energie Cottbus pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste sábado, 5, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Wolfsburg e Energie Cottbus, neste sábado, a partir das 8h da manhã, pela quarta rodada do campeonato.
A programação continua no dia 6, domingo, com a partida entre Hamburger SV e Mainz 05, a partir das 10h30 da manhã, pela Bundesliga.
SERVIÇO
- Bundesliga 2 – Wolfsburg x Energie Cottbus
- Data: sábado, 5 de setembro
- Horário: 8h
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
- Bundesliga – Hamburger SV x Mainz 05
- Data: domingo, 6 de setembro
- Horário: 10h30
- Transmissão: YouTube Jovem Pan Esportes.
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