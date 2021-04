Klopp exalta Vinicius Jr. antes de novo encontro com o Real: ‘Fiquei impressionado’

Preocupado com o potencial do brasileiro, o técnico do Liverpool prometeu atenção maior à defesa no estádio Anfield, nesta quarta

Reprodução/Real Madrid Vinícius Jr. comemora durante vitória do Real Madrid sobre o Liverpool



Jürgen Klopp não poupou elogios a Vinicius Júnior, destaque do Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, na semana passada, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em entrevista coletiva na véspera do confronto derradeiro, na Inglaterra, o treinador disse que ficou impressionado com a atuação do atacante brasileiro. “Fiquei impressionado, mas não surpreso. Ele tem um talento incrível, mas já sabíamos disso, antes mesmo de chegar ao Real, onde obviamente melhorou”, comentou o alemão. Na semana passada, na Espanha, o brasileiro marcou dois dos três gols do Real, que nesta quarta jogará por empate ou derrota por 1 a 0 para avançar

Preocupado com o potencial do brasileiro, Klopp prometeu atenção maior à defesa no estádio Anfield, nesta quarta. Na semana passada, o Liverpool abusou dos erros defensivos e facilitou a vida do Real, principalmente no segundo gol, marcado por Asensio. “É importante se defender no mais alto nível diante da habilidade do Real. Eles ganharam do Barcelona depois de vencerem a nós. Obviamente, estão em um grande momento”, analisou Klopp. Apesar da desvantagem no placar e da temporada ruim do Liverpool, o alemão não mostrou desânimo. “Quando você está perdendo por 3 a 1, parece que você já está fora. Parece que não temos muito o que perder. O resultado mostra como eles foram melhores que nós, mas foi só a primeira metade da disputa. Futebol é futebol, tudo é possível.”

Klopp descartou qualquer facilidade em campo nesta quarta em razão dos desfalques do rival. A lista aumentou no clássico espanhol, quando Lucas Vazquez saiu machucado. Além dele, são baixas os zagueiros Sergio Ramos e Raphael Varane, o lateral Dani Carvajal e o meia-atacante Eden Hazard. “O Real não foi campeão da Liga por tantas vezes com Zidane por ser inexperiente Eles estão tendo uma temporada intensa, com muitas lesões. Mas nós também.”

*Com informações do Estadão Conteúdo