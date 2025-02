Liverpool vence o Newcastle e dispara na liderança da Premier League

Vitória em casa fez com que os Reds ampliassem a vantagem sobre o Arsenal, que empatou contra o Nottingham Forest, para 13 pontos no campeonato inglês

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN O Manchester City, por sua vez, voltou a figurar entre os quatro primeiros colocados após vencer o Tottenham por 1 a 0, com um gol decisivo de Haaland



O Liverpool consolidou sua liderança no Campeonato Inglês ao derrotar o Newcastle por 2 a 0 nesta quarta-feira (26), ampliando sua vantagem para 13 pontos. Com essa vitória, a equipe se destaca ainda mais na competição, enquanto o Arsenal teve um desempenho abaixo do esperado, ao empatar sem gols contra o Nottingham Forest, perdendo a oportunidade de se aproximar do líder. O Manchester City, por sua vez, voltou a figurar entre os quatro primeiros colocados após vencer o Tottenham por 1 a 0, com um gol decisivo de Haaland. Essa vitória é crucial para o City, que busca se manter na briga pelo título e se aproximar do Arsenal na tabela de classificação.

O Manchester United também teve um dia positivo, conseguindo uma virada emocionante contra o Ipswich, terminando o jogo com um placar de 3 a 2. Após um início difícil, a equipe mostrou resiliência e garantiu os três pontos em casa, o que pode ser um ponto de virada na temporada. Além desses jogos, a rodada contou com um empate entre Brentford e Everton, que terminou em 1 a 1. Esse resultado não favoreceu nenhuma das equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela.

