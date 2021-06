Lukaku brilha com dois gols, Bélgica vence a Rússia e estreia bem na Eurocopa 

A seleção belga, assim, vai à liderança do Grupo B, ficando à frente de Finlândia, Dinamarca e da seleção russa

EFE/EPA/Anatoly Maltsev A Bélgica venceu a Rússia na estre ia Eurocopa com dois gols de Romelu Lukaku



A Bélgica não teve a menor dificuldade para bater a Rússia por 3 a 0 na tarde deste sábado, 12, em partida realizada na cidade russa de São Petersburgo e válida pela primeira rodada da Eurocopa. Romelu Lukaku, autor de dois gols, foi o destaque do confronto. Meunier, lateral do Borussia Dortmund, também deixou sua marca. A seleção belga, assim, pula para a liderança do Grupo B, à frente de Finlândia e Dinamarca – mais cedo, os finlandeses surpreenderam ao vencer a equipe dinamarquesa, em jogo repercutido mundialmente após o susto de Christian Eriksen.

Logo no começo no embate, a Bélgica pulou na frente do marcador com Lukaku, que aproveitou falha grave da marcação de Semenov para abrir o placar aos 9 minutos. Imprimindo um forte ritmo, a equipe treinada por Roberto Martínez encurralou a Rússia, atacando de todas as formas e chegando ao segundo com Meunier. Aos 33 minutos, Thorgan Hazard cruzou da esquerda, o goleiro adversário espalmou e o lateral apenas completou para as redes. No retorno do intervalo, a seleção belga diminuiu a intensidade, controlou a posse de bola e chegou ao terceiro com Lukaku. O centroavante, que defende a Inter de Milão, foi lançado nas costas da defesa e não desperdiçou sua oportunidade.