Manchester United fecha com Eriksen até a metade de 2025

Jonathan NACKSTRAND / AFP / POOL Eriksen fechou com o Manchester United



O Manchester United anunciou nesta sexta-feira, 15, a contratação do meio-campista Christian Eriksen, que estava sem clube desde que deixou o Brentford no mês passado. Em comunicado, os “Diabos Vermelhos” informaram que o dinamarquês assinou vínculo por três temporadas, ou seja, até junho de 2025. Revelado nas categorias de base do Ajax (Holanda), o armador brilhou no Tottenham por sete anos antes de vestir a camisa da Inter de Milão, onde foi campeão do Italiano. No ano passado, o meia passou por um grande susto ao cair desacordado durante Dinamarca x Finlândia, precisando ser ressuscitado em jogo da Eurocopa após ter uma parada cardíaca. Depois de colocar um dispositivo no coração, Eriksen voltou a jogar em nove meses, atuando em 11 partidas pelo Brentford.

“O Manchester United é um clube especial e mal posso esperar para começar. Tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas fazê-lo com a camisa vermelha do United será uma sensação incrível”, declarou o jogador de 30 anos, ao site oficial do gigante britânico. “Vi o trabalho de Erik no Ajax e conheço o nível de detalhes e preparação que ele e sua equipe praticam todos os dias. É claro que ele é um treinador fantástico. Depois de conversar com ele e aprender mais sobre sua visão e a maneira como ele quer que o time jogue, estou ainda mais animado com o futuro”, completou Eriksen, falando da expectativa de trabalhar com o treinador Erik Ten Hag.