Senado deve barrar cobrança às rádios por direitos de transmissão, diz Abert

Projeto de Lei deve ser apreciado pelos senadores no retorno do recesso parlamentar

victor217 - br.freepik.com Nova lei pode cobrar rádios direitos para fazerem a transmissão de um jogo de futebol, por exemplo



Após o recesso parlamentar, o Senado Federal deve vetar a cobrança às emissoras de rádio por transmissões esportivas, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. De acordo com o diretor do Grupo Bandeirantes e presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Flávio Lara Resende, o próprio relator do projeto, deputado federal Felipe Carreras (PSB), se comprometeu a ajudar a reverter a medida: “Ele entendeu, nós conversamos e ele esteve na Abert anteontem. Ele entendeu perfeitamente o que tinha acontecido e não se atentou à questão de som e imagens, problema que aconteceu na questão do direito de transmissão das rádios”.

“Ele entendeu perfeitamente e se comprometeu, está nos ajudando junto ao Senado para que seja mantido o texto original, mantendo o direito de transmissão das rádios. Se a cobrança acontecesse seria um dano enorme para as 10 mil rádios do Brasil, as 5 mil comerciais e as comunitárias”, declarou o executivo em entrevista à Jovem Pan News.

O gerente geral da rádio Transamérica de Curitiba, Rogério Afonso, reiterou que a cobrança é equivocada: “Na transmissão, como a própria Lei Pelé já diz, o que vale é a imagem. A imagem quem faz, no caso das emissoras de rádio é um narrador esportivo. Ele quem cria essa imagem como ele entender melhor e cativa os ouvintes, faz com que eles participem das jornadas esportivas. A pouco tempo atrás os estádios estavam vazios e o rádio sempre fomentando e trabalhando”.

Flávio Lara Resende também aponta que seria um desastre para as rádios caso a proposta avance, mas está confiante devido a receptividade dos senadores, especialmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MDB). “O próprio presidente do Senado está muito sensível ao assunto. Achamos que temos a enorme possibilidade de manter o texto original no Senado. Até porque, como o PL é originário do Senado e já foi votado como sugerimos, nós achamos que o Senado deve manter o texto e eximir as rádios do pagamento para o direito de transmissão”, declarou o presidente da Abert.

*Com informações do repórter Daniel Lian