Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, dia 18, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em partida válida pela Libertadores. O duelo acontece pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.
O primeiro jogo entre as equipes foi no Maracanã e acabou empatado em 0 a 0.
Onde assistir Independiente Rivadavia e Fluminense: ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN, Disney+ (TV/streaming), com início da transmissão às 19h.