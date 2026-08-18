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Futebol Internacional

Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam pela Libertadores nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

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Cano, jogador do Fluminense, comemora seu gol com Hulk, jogador do seu time, durante partida contra o Bahia no estádio do Maracanã pelo amistoso contra o Bahia
O primeiro jogo entre as equipes foi no Maracanã e acabou empatado em 0 a 0 Foto por THIAGO RIBEIRO / AGIF / AGIF VIA AFP

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, dia 18, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em partida válida pela Libertadores. O duelo acontece pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

O primeiro jogo entre as equipes foi no Maracanã e acabou empatado em 0 a 0.

Onde assistir Independiente Rivadavia e Fluminense: ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN, Disney+ (TV/streaming), com início da transmissão às 19h.

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