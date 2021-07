São Paulo renova contrato de Talles Costa até o fim de 2024

Revelado nas categorias de base do clube, o jovem passou a ter oportunidades com a chegada de Hernán Crespo, fazendo parte do elenco campeão paulista deste ano e participando de partidas importantes do Tricolor

Fellipe Lucena / saopaulofc Talles Costa renovou com o São Paulo até 2024



O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira, 14, que renovou o contrato do meio-campista Talles Costa até o fim de 2024 – o vínculo anterior era até junho de 2022. Revelado nas categorias de base do clube, o jovem passou a ter oportunidades com a chegada de Hernán Crespo, fazendo parte do elenco campeão paulista deste ano e participando de partidas importantes do Tricolor. Ontem, por exemplo, ele entrou durante o empate em 1 a 1 com o Racing, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Aos 18 anos, ele soma onze jogos pelo conjunto são-paulino principal, tendo a estreia marcada no dia 14 de abril deste ano, na vitória sobre o Guarani por 3 a 2, no Morumbi.

“Esta renovação representa o fruto do trabalho que tenho desenvolvido no clube. Mais do que um objetivo, é um sonho renovar meu contrato com o São Paulo, que é o clube onde cresci e me formei como atleta e cidadão”, afirmou o camisa 37, que emendou. “Tenho aprendido muito e me sinto bem aqui. O São Paulo é a minha casa. Todas as vezes que visto a camisa, tenho o prazer de ver este símbolo e o meu nome. Me dá uma breve lembrança de onde saí, onde estou e onde quero chegar. É muito amor envolvido”, revelou. “Mesmo sendo jovem e com pouco tempo no profissional, estou feliz de viver e desfrutar destes momentos que já estão na história do clube, como o título paulista. E seguirei firme e 100% concentrado para poder repetir isso mais vezes”, finalizou o atleta.