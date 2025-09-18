Messi chega a acordo com Inter Miami para renovar contrato

Renovação pode ser por vários anos e significaria que o atual campeão mundial e ex-estrela do Barcelona encerraria sua carreira na MLS

O Inter Miami e Lionel Messi chegaram a um acordo para renovar o contrato do astro argentino, o que garantiria que ele continue jogando até a disputa da Copa do Mundo de 2026, informou à AFP uma fonte próxima ao clube. A renovação poderia ser por vários anos e significaria que o atual campeão mundial e ex-estrela do Barcelona encerraria sua carreira na MLS. Já foram iniciados os preparativos para o anúncio oficial, que acontecerá dentro de duas semanas, informou a fonte à AFP na noite de quarta-feira.

Messi, 38 anos, deu os primeiros indícios da possível extensão de seu contrato em uma entrevista após o jogo do mês de setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela (3-0). “Nove meses passam muito rápido e, ao mesmo tempo, é muito tempo”, disse Messi ao se referir ao seu futuro e a uma possível participação na Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Terminamos a temporada no final do ano e, depois, preciso fazer uma pré-temporada, veremos como me sentirei, espero fazer uma boa pré-temporada”, acrescentou Messi, campeão mundial com a Argentina no Catar-2022.

Com oito jogos restantes, o Inter Miami ocupa a sexta posição da Conferência Leste com 49 pontos e está na disputa pela ‘Supporters’ Shield’, reconhecimento ao melhor time da temporada regular.

Messi consolidou sua candidatura para repetir o prêmio de Jogador Mais Valioso da MLS com 20 gols em 21 partidas, tornando-se apenas o quinto jogador a marcar 20 gols em temporadas consecutivas.

A temporada 2025 para o Inter Miami registra até o momento uma primeira participação nas semifinais da Copa de Campeões da Concacaf, uma boa campanha no Mundial de Clubes da Fifa (oitavas de final) e a final da Leagues Cup.

Novo estádio

Para a temporada de 2026, o Inter Miami abrirá as portas do “Miami Freedom Park”, seu novo estádio com capacidade para 25.000 espectadores. Messi passou vários meses envolvido na negociação da extensão de seu contrato, que termina em dezembro. A imprensa informou que a rica liga saudita tentou contratar o argentino.

O capitão da seleção argentina chegou ao futebol dos Estados Unidos em meados de 2023, após encerrar sua carreira no Barcelona e de sua breve passagem pelo Paris Saint-Germain. Na chamada capital latina dos Estados Unidos, o argentino desfruta de um estilo de vida muito mais tranquilo e longe da elite dos clubes de futebol.

Embora seja a maior celebridade esportiva de Miami, Messi é frequentemente visto em restaurantes, apoiando seus filhos nas categorias de base do Inter ou participando de shows, como o do grupo Coldplay em julho.

Há um ano, o vencedor de oito Bolas de Ouro havia antecipado a intenção de se aposentar em Miami, onde esteve cercado desde o início por companheiros do Barcelona, como Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. Em julho seu compatriota Rodrigo de Paul, um dos companheiros mais próximos na seleção argentina, se uniu à equipe.

