Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > LDU x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

LDU x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 18h00 - Atualizado em 18/09/2025 18h07
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan LDU x São Paulo LDU e São Paulo se enfrentam pela Libertadores

LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Gabriel Dias, comentários de Flávio Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >