LDU x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan LDU e São Paulo se enfrentam pela Libertadores



LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Gabriel Dias, comentários de Flávio Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui