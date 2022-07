Messi e Mbappé entram em conflito no PSG por causa de Neymar, diz jornal 

De acordo com a publicação do ‘Mundo Deportivo’, o argentino deseja que o camisa 10 permaneça no clube parisiense, enquanto o francês quer a saída do brasileiro devido a ‘atos de indisciplina’

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Lionel Messi e Kylian Mbappé durante partida do PSG



O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain está gerando um conflito entre Lionel Messi e Kylian Mbappé, informou o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, nesta quinta-feira, 7. De acordo com a publicação, o argentino deseja que o camisa 10 permaneça no clube parisiense, enquanto o francês quer a saída do brasileiro devido a “atos de indisciplina”. A notícia surge após o “Mundo Deportivo”, também da Espanha, revelar que representantes do PSG comunicaram o pai e agente do jogador que não contam com o atleta para a temporada 2022/23 – em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, a informação foi negada pelo staff de Neymar.

Apesar das especulações, o novo técnico do PSG, Christophe Galtier, avisou que conta com Neymar e tem planos para o brasileiro. “Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de ter ele em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e eu tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecer ele, vou ouvir o que ele tem a dizer e suas expectativas. É claro que eu quero que o Neymar fique aqui com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele”, disse o treinador, durante apresentação no clube.