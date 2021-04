Neymar abre o jogo sobre renovação após classificação do PSG na Liga dos Campeões

Atacante brasileiro também comemorou a vaga do Paris Saint-Germain na semifinal do principal torneio entre clubes da Europa

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar durante partida entre PSG x Bayern de Munique



O atacante Neymar usou as redes sociais para comemorar a classificação do Paris Saint-Germain para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, na derrota para o Bayern de Munique – mesmo com o resultado, a equipe francesa avançou devido ao triunfo obtido no primeiro jogo e ao critério do gol qualificado. No Twitter, o brasileiro postou uma foto em que aparece festejando em campo com Leandro Paredes. Na legenda, o camisa 10 utilizou letras garrafais para celebrar: “Isso é Paris”.

Eleito craque da partida diante do Gigante da Baviera, Neymar também aproveitou para praticamente encerrar a discussão sobre a sua renovação de contrato com o PSG. Atualmente, seu vínculo com o clube vai até a metade de 2022. “Eu não acho que isso é mais um assunto (minha renovação). Obviamente me sinto muito confortável e em casa no PSG. Estou mais feliz do que nunca”, afirmou Neymar, citado pela agência de notícias “Reuters”. O jogador, agora, espera o vencedor de Manchester City x Borussia Dortmund para conhecer o próximo adversário na Liga dos Campeões.