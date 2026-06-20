O dia em que a Hungria marcou dez vezes em uma única partida e estabeleceu um limite que sobrevive há mais de quatro décadas no futebol de seleções

A maior goleada já registrada na história da Copa do Mundo masculina aconteceu em 15 de junho de 1982, quando a Hungria massacrou El Salvador por 10 a 1. O placar impiedoso construído no estádio de Elche, na Espanha, estabeleceu a vantagem máxima de nove gols de diferença em um mundial da Fifa. Na mesma prateleira estatística, também com nove bolas na rede de margem, aparecem outras duas exibições de força bruta esportiva: Hungria 9 x 0 Coreia do Sul, em 1954, e Iugoslávia 9 x 0 Zaire, em 1974.

O recorde insuperável da Hungria na Espanha

A equipe húngara entrou em campo pela primeira rodada do Grupo C como franca favorita, mas ninguém nas arquibancadas espanholas previa um placar com dois dígitos. A seleção salvadorenha enfrentava gravíssimos problemas internos em seu país e o enorme desgaste físico de uma viagem mal planejada até o continente europeu. No gramado, o domínio tático e técnico foi absoluto desde os primeiros minutos.

O principal nome daquele atropelamento não foi um titular absoluto, mas o atacante reserva László Kiss, que pisou em campo no segundo tempo e anotou um histórico hat-trick em um intervalo de apenas sete minutos. O gol de honra salvadorenho foi marcado por Luis Ramírez Zapata, rendendo o único sorriso solitário para a torcida da América Central naquela competição.

O ranking das maiores goleadas das Copas

A lista implacável de vantagens esmagadoras é dominada por jogos realizados muito antes da virada do século, época em que o abismo tático entre as seleções da Europa e as estreantes era gritante. Os dados históricos oficiais revelam exatamente quais foram os jogos com maior diferença de gols na história da Copa do Mundo:

Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

A partida disputada em solo espanhol sustenta o recorde intocável de duelo com mais gols marcados por uma única seleção nacional. Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)

Comandada pelo gênio Ferenc Puskás, a equipe imortal conhecida como os Mágicos Magiares sobrou em campo na fase inicial do mundial sediado na Suíça. Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)

O esquadrão europeu não tomou conhecimento e destruiu a nação africana no mundial da Alemanha Ocidental, igualando a cobiçada vantagem de nove gols de saldo. Suécia 8 x 0 Cuba (1938)

Em uma das edições mais longínquas do torneio, os suecos construíram a maior goleada da fase mata-mata, estraçalhando a zaga caribenha nas quartas de final. Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)

No torneio clássico sediado em solo brasileiro, a temida Celeste Olímpica impôs o seu volume de jogo contra os vizinhos sul-americanos em uma atuação impecável no ataque. Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

Na campanha consistente rumo ao vice-campeonato na Ásia, os alemães desenharam a maior goleada do século XXI, alavancada pelos gols aéreos de Miroslav Klose.

Os massacres na era do futebol moderno

Com a rápida evolução no condicionamento atlético e nos sistemas defensivos, placares tão desequilibrados se tornaram uma raridade no futebol moderno. As últimas linhas das equipes menos tradicionais aprenderam a jogar de maneira muito compacta, o que dificulta extremamente a repetição das surras corriqueiras da década de 1950.

Mesmo diante do nivelamento técnico, a imprevisibilidade do jogo de bola reserva momentos que entram para a cultura popular de imediato. A mancha mais profunda para o torcedor local é o fatídico 7 a 1 da Alemanha contra a própria Seleção Brasileira durante a semifinal de 2014. Recentemente, no Catar em 2022, o time ágil da Espanha tomou conta das manchetes esportivas ao cravar 7 a 0 contra a Costa Rica.

A diferença no torneio mundial feminino

Enquanto o torneio de homens parece estabilizado na margem de nove bolas na rede, a Copa do Mundo Feminina reescreveu os limites dessa estatística de maneira impetuosa. A marca soberana considerando todas as categorias principais do futebol na Fifa pertence de forma isolada ao sistema de excelência dos Estados Unidos.

Na fase de grupos do mundial da França, realizado em 2019, a agressiva seleção norte-americana aplicou 13 a 0 na atordoada equipe da Tailândia. A atacante Alex Morgan protagonizou um espetáculo individual ao marcar cinco vezes em apenas noventa minutos, ilustrando a distância técnica colossal entre os grandes projetos consagrados e as federações que ainda dão os primeiros passos.